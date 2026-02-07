Mírné oteplení provází 21. kolo fotbalové ligy. Po nečekané ztrátě v Pardubicích budou slávisté chtít v sobotu v Edenu ve druhém jarním kole naplno bodovat s Mladou Boleslaví. Lídr soutěže a jediný neporažený celek přišel v minulém kole o dva body ze sedmibodového náskoku před druhou Spartou, která v neděli hraje ve Zlíně, a další ztrátu už nechce dopustit. Ve šlágru kola hraje v neděli čtvrtá Plzeň s pátým Libercem.
Slavii čeká Boleslav a už chce jen výhry, Sparta jede do Zlína
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský už chce jen výhry. „Ztráta dvou bodů je nepříjemná. Po dvou porážkách na začátku jara v Lize mistrů jsme chtěli vyhrát. Ve Slavii jsme nastavení tak, že chceme vyhrát všechno, hlavně v lize. Musíme se nachystat a už zbytečně neztrácet body,“ řekl.
Boleslavi bude kvůli čtyřem žlutým kartám chybět potrestaný trenér Aleš Majer, Slavii ze stejného důvodu asistent Zdeněk Houštecký.
Sparta po vítězství na Dukle jede opět na hřiště soupeře. „Sparta vypadá na jaře velmi dobře, je tam vidět pozitivní nastavení v hlavách, takže nás čeká velmi těžké utkání. Ale to bych řekl, i kdyby Sparta nebyla ve formě. Je velmi náročné získávat s ní body, ale my se o to pokusíme,“ řekl před zápasem zlínský kouč Bronislav Červenka.
Jablonec drží třetí místo o tři body za Spartou. Po vítězství nad Teplicemi se v sobotu představí znovu doma. Tentokrát proti Slovácku, které vede bývalý hráč i trenér Severočechů Roman Skuhravý.
„K žádnému jinému mužstvu a městu nemůžu mít takový vztah jako k Jablonci. Našel jsem si tam ženu, narodily se mi tam děti, začal jsem tam hrát vrcholový fotbal i trénovat. Ale jsem profík a tohle všechno jde teď stranou,“ uvedl Skuhravý.
Plzeň vstoupila do jara remízou s Portem a výhrou v Basileji v Evropské lize, v domácí soutěži pak přivezla cenné tři body z Karviné. Liberec nezaváhal minulý týden se Zlínem a na Viktorii ztrácí jen bod.
„Liberec je velmi kvalitní soupeř, má dobrou sezonu a do jara vstoupil vítězně. Do dalšího těžkého utkání půjdeme s cílem získat doma tři body. Vzhledem ke kvalitě obou týmů a kvalitní hrací ploše očekávám atraktivní fotbal a věřím ve velmi slušnou diváckou návštěvu, která bude stát na naší straně,“ řekl asistent plzeňského trenéra Marek Bakoš, který v minulosti hrával za Liberec.
„Jsme moc rádi, že jsme to proti Zlínu zvládli, protože první zápasy jsou vždy hodně specifické. Do Plzně se těšíme. Čeká nás velký zápas s velkým týmem, který hraje evropské poháry. Pro nás to bude měřítko, jak daleko jsme se dostali,“ řekl k zápasu liberecký kouč Radoslav Kováč. Slovan na podzim remizoval s Plzní, Slavií i Spartou.
Zajímavý zápas se čeká také v Ostravě, kde Baník hostí Olomouc a podle bookmakerů jsou v ohrožení trenéři, jak ostravský Tomáš Galásek, tak hostující Tomáš Janotka.
„Musíme navázat na výkony z přípravy a na výsledek z prvního jarního kola proti Hradci Králové. Baník je v tabulce dole a týká se ho boj o záchranu. Je to ale kvalitní tým, který do boje o udržení nepatří,“ řekl před sobotním zápasem Janotka.
O posun do střední skupiny tabulky usilující Teplice v sobotu přivítají šestou Karvinou. Nedělní program doplní zápasy Hradec Králové – Dukla a Bohemians 1905 – Pardubice.