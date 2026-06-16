Slavie hlásí posilu z Górniku Zabrze, opačným směrem míří Prekop se Zmrzlým

Další letní posilou Slavie je polský záložník Wiktor Nowak. Jednadvacetiletý hráč přestoupil do Edenu z Górniku Zabrze a s úřadujícím českým mistrem podepsal smlouvu do června 2030. V rámci dohody zamířili opačným směrem dva slávisté, do Górniku přestoupili slovenský útočník Erik Prekop a obránce Ondřej Zmrzlý.
Červenobílí netradičně zveřejnili i finanční podmínky celé transakce. Za talentovaného mladíka zaplatí 2,4 milionu eur (58 milionů korun), naopak za dvojici hráčů mířících do Polska vyinkasují od Górniku 1,5 milionu eur (36,2 milionu korun).
Nowak je členem reprezentace do 21 let. V uplynulé sezoně polské ligy hostoval ve Wisle Plock, ve 32 zápasech tamní nejvyšší soutěže si připsal čtyři branky a jednu asistenci. Pražané si ho vyhlédli i proto, že může nastupovat na více pozicích, nejčastěji hraje na postu ofenzivního středního záložníka.
„Wiktor v minulé sezoně zaznamenal výrazný herní progres. Sledovali jsme ho už během působení v nižší soutěži a po přestupu do Ekstraklasy jsme monitorovali prakticky každý jeho zápas. Velmi si ceníme jeho vzácné hráčské typologie. Je vysoký, neúnavný běžec s velkým akčním rádiem a vynikajícím rozsahem nohou, čehož dokáže efektivně využívat při získávání míčů,“ uvedl sportovně-technický ředitel Slavie Jakub Mareš.
„Jakmile mi agenti řekli o možnosti jít do Slavie, byl jsem nadšený. Chci se zdokonalovat jako hráč i člověk. Jsem mladý, chci se zlepšovat na hřišti i mimo něj. A samozřejmě pomoct góly, asistencemi i předvedenou hrou k zisku trofejí. Praha je krásná, prostředí vypadá skvěle a už se nemůžu dočkat, až poznám kluky z kabiny,“ řekl Nowak.
V rámci dohody přestoupil opačným směrem osmadvacetiletý Prekop, jenž se ve Slavii od loňského příchodu z Baníku Ostrava výrazněji neprosadil. Úřadující polský vicemistr natrvalo získal také obránce Zmrzlého, který už v Zabrze v jarní části uplynulé sezony hostoval.