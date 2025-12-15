Slavia po konci podzimní části sezony mění vedení sportovního úseku. Novým sportovním ředitelem vedoucího celku fotbalové ligy je Přemysl Kovář a sportovně-technickým ředitelem Jakub Mareš. Oba nahradí dosavadního manažera Jiřího Bílka, který odešel do Pardubic.
Slavia má náhradu za Bílka. Sportovní úsek povedou Kovář s Marešem
Slavia bude mít v čele sportovního úseku nově dva lidi. „Úprava struktury vedení sportovního úseku vychází z dlouhodobého vývoje moderního fotbalu a z našich vlastních zkušeností. Nové nastavení vnímáme jako logický krok, který posiluje kontinuitu, profesionalitu a připravenost klubu na výzvy, které současný fotbal přináší,“ řekl předseda představenstva červenobílých Jaroslav Tvrdík.
Kovář přišel do Slavie v roce 2017 a z pozice náhradního brankáře získal s mužstvem tři ligové tituly. Následně v klubu pokračoval jako funkcionář.
Ve své nové roli bude mít na starosti A-tým a jeho propojení s druholigovým „béčkem“ i dalšími týmy akademie. Společně s prvním místopředsedou představenstva Martinem Říhou bude mít zodpovědnost za přestupy a smlouvy s hráči.
Mareš je ve Slavii pátým rokem. Z pozice vedoucího úseku datové analytiky se přesunul do role ředitele pro fotbalovou strategii. Jako sportovně-technický ředitel bude mít na starosti mimo jiné analytiky, skauting a rozvoj talentů.
„Přemysl Kovář přináší silnou operativní zkušenost a detailní znalost fungování sportovního úseku, zejména ve vztahu k A-týmu, Jakub Mareš pak dlouhodobě posouvá oblast analytiky, rozvoje a sportovní strategie klubu. Nejde tedy ani pro jednoho z nich o nic zásadně nového, dochází k posílení jejich rolí, kompetencí a samozřejmě též odpovědnosti,“ uvedl Říha.