Skupina E: Němci mají punc favorita, Pobřeží slonoviny a Ekvádor čekají v pozadí

Jasným favoritem skupiny E jsou před startem turnaje Němci. Nemusí to ale mít jednoduché. Zvlášť Pobřeží slonoviny a Ekvádor si brousí na slavnějšího soupeře zuby. Naopak malinké Curacao by mělo sehrát roli outsidera.
Německo
Německo, které se tradičně bude na mistrovství opírat o kostru klubového Bayernu Mnichov, nemělo zcela klidnou kvalifikaci, v níž si připsalo dokonce poměrně nelichotivou porážku 0:2 se Slovenskem. V celkovém součtu ale tým Juliana Nagelsmanna situaci zvládl a na turnaj postoupil.
Výběr má svého lídra: Joshua Kimmich je excelentní obránce, jakých německá reprezentace v minulosti měla celou řadu. Ale i ofenzivní kvalita německého týmu je skvostná. Kai Havertz, Florian Wirtz nebo Lennart Karl by neměli problém prosadit se takřka v jakémkoliv jiném týmu.
Se skupinou by tak Kimmich a spol. neměli mít žádné vážnější problémy. Pokud se podaří dát dohromady velká ega (a s tím by mohl pomoci i navrátivší se veterán Manuel Neuer), může Nagelsmannovo mužstvo dojít daleko.
Curacao
Papírově by Curacao na start na turnaji vůbec nemělo ani pomýšlet: vždyť členem FIFA je teprve od roku 2011, nemá ani dvě stě tisíc obyvatel a rozlohu půl milionu čtverečních kilometrů. A přesto se na šampionátu představí.
Hráčům z Karibského ostrova se v rozhodujícím dvojzápase podařilo přemoci Jamajku a mohli se začít těšit na největší světovou akci. „Chceme hrát tak jako dosud. Ale uvědomujeme si, že naši hru založenou na držení míče budeme na MS muset adaptovat kvůli značné síle soupeřů,“ říká kapitán Leandro Bacuna, který má zkušenosti i z britské Aston Villy.
Curacao bude nejen týmem z nejmenší země na MS, bude mít ještě jeden primát: ten týkající se nejstaršího trenéra. Výběr karibského ostrova povede osmasedmdesátiletý Dick Advocaat. Hned první utkání na turnaji přitom bude skutečným křtem ohněm. Curacao změří síly s Německem.
Pobřeží slonoviny
Kdysi to býval tým Didiera Drogby, dnes Slony táhnou Nicolas Pépé nebo kapitán Franck Kessié. Ambice však zůstávají vysoké. „Chceme tu odehrát alespoň šest zápasů,“ zní z jejich tábora před startem turnaje. To by znamenalo postup do čtvrtfinále.
Jde o smělé cíle, zvlášť když Pobřeží slonoviny letos v lednu nezvládlo obhajobu na Africkém poháru a soutěž opustilo již ve čtvrtfinále. Trenér Emerse Faé vychází ze solidní obrany a spoléhá na protiútoky, které by měl dirigovat třeba zmíněný bývalý hráč Arsenalu Pépé.
Sloni už dávno na mezinárodní scéně nejsou takovou silou, jako když v jejich dresu zářil Drogba (na posledních dvou šampionátech dokonce zcela scházeli). Tento tým ale má svou sílu, pevnou identitu a velké odhodlání. A jeho kvality se v předpokládaném souboji o druhé místo rovnají Ekvádoru.
Ekvádor
Jihoamerická kvalifikace byla kořistí Argentiny, hned za ní se ale umístil nenápadný Ekvádor, který spoléhá na mimořádně solidní obrannou čtveřici Pacho (PSG), Hincapié (Arsenal), Estupiňán (AC Milán) a Ordóňez (Bruggy). Právě obrana je silnou stránkou Ekvádoru. S útokem už to tak slavné není.
Ekvádorci nasázeli jen čtrnáct gólů v osmnácti kvalifikačních zápasech, a pokud se před brankou soupeře nezlepší, budou mít s postupem problémy. Ve středu zálohy by měl soupeře „drtit“ Moisés Caicedo, hvězda britské Chelsea a jeden z nejlepších hráčů na svém postu na světě.
Tým argentinského trenéra Sebastiána Beccaceceho vrátil Ekvádorcům naděje v to, že by jejich reprezentace mohla na světové scéně něco dokázat. Skupina je z jejich pohledu rozhodně hratelná. Pobřeží slonoviny je srovnatelný soupeř, Německo nebudí takový respekt jako v minulosti a Curacao by mělo znamenat povinné tři body.