Prvním ligovým gólem za Spartu si podle svých slov splnil sen obránce Adam Ševínský. I v pátém jarním kole nastoupil v základní sestavě. „Cítím se fantasticky a vážím si toho. Je to velká příležitost, zatím jsem odehrál všechno,“ prohlásil Ševínský po sobotní výhře 5:2 nad Ostravou.
Ševínský: První ligový gól za Spartu je splněný sen
Ševínský měl až dosud na kontě jediný gól v nejvyšší soutěži. Na hostování v Liberci ho vstřelil předloni v červenci při výhře v Karviné. V letenském dresu se jednadvacetiletý rodák z Benešova trefil v nejvyšší soutěži poprvé.
„Ještě štěstí, že nebylo video z včerejšího tréninku, kdy jsme pilovali standardky. Dvakrát jsem přepálil bránu tak, že už se na mou adresu objevily vtípky z realizačního týmu. První ligový gól za Spartu je tak trochu splněný sen,“ uvedl Ševínský s úsměvem.
Skóre otevřel již ve čtvrté minutě. Letenští zakombinovali po rohovém kopu, Haraslín přesně odcentroval a obránce se trefil hlavou. Sparta proti Baníku využila standardní situace celkem třikrát včetně pokutového kopu. Po další z nich se v nastavení trefil také Jaroslav Zelený a skóre uzavřel Albion Rrahmani z penalty.
„Standardním situacím se hodně věnujeme. Když nepočítám tréninky, máme také spoustu videí s (asistentem na standardní situace) Jackem Wilsonem. Říkáme mu Guardiola, je neskutečné, kolik času tomu věnuje. Je to naše velká zbraň a uvidíme, jak to použijeme dál,“ poznamenal Ševínský.
Wilson působil v řadě britských klubů. Třeba ve Wolverhamptonu, Brentfordu a především v Manchesteru City, kde spolupracoval se slavným trenérem Pepem Guardiolou. Odtud také vznikla jeho přezdívka ve Spartě.
Hlavní kouč Pražanů Brian Priske na teprve devětadvacetiletého asistenta hodně spoléhá. „Standardky jsou samozřejmě důležité. Bylo to tak i za Luboše Loučky nebo Honzy Blažíčka. Teď máme Jacka Wilsona, který je pro nás klíčový,“ řekl Priske.
„Hodně jsem na něm klečel, protože jsem měl pocit, že po startu jara jsme neměli tolik šancí. Teď jsem rád, že jsme dvakrát udeřili. Když se podíváte na mezinárodní scénu, vidíte, jak jsou standardky důležité. Mám požadavky a očekávání, což Jack moc dobře ví. I v tomto směru platí, že rozhodují detaily,“ dodal dánský kouč.