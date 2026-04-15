Semifinálové složení doplnily Arsenal a Bayren Mnichov

Arsenal a Bayern Mnichov jsou zbývajícími semifinalisty Ligy mistrů. Londýnskému klubu stačilo odehrát bez branek zápas se Sportingem Lisabon, nyní jej čeká Atlético Madrid. V paralelně hraném utkání uspěl Bayern, který porazl 4:3 Raeal Madrid. Mnichované nastoupí v boji o finále proti PSG.
Poprvé v dějinách soutěže nastoupil Real bez jediného španělského hráče v základní sestavě. Diváci v Allianz Areně viděli v prvním poločase divoký průběh plný rekordních zápisů. Nejprve Güler po 35 sekundách hry vstřelil nejrychlejší gól v historii Realu v Lize mistrů. Turecký reprezentant vystihl rozehrávku gólmana Neuera a pohotově se zdálky trefil do odkryté branky. Bayern srovnal o pět minut později zásluhou Pavloviče. Ještě nikdy předtím se ve vyřazovacím duelu LM nestalo, aby po šesti minutách od úvodního výkopu skórovaly oba týmy.
Po necelé půlhodině Güler vrátil hostům vedení po povedeném přímém kopu. Za domácí odpověděl jubilejní 50. soutěžní trefou v sezoně kanonýr Kane. Kapitán anglické reprezentace si dvanáctým zásahem v ročníku vytvořil vlastní gólové maximum v jedné sezoně nejprestižnější evropské soutěže.
Na druhé straně Vinícius Júnior orazítkoval břevno, o chvíli později už se po jeho přihrávce prosadil Mbappé. Francouzský mistr světa jako první hráč v dějinách Ligy mistrů či Poháru mistrů evropských zemí vstřelil v jednom ročníku 10 branek na hřištích soupeřů. Poté se trenér Bayernu Kompany vykartoval pro úvodní semifinále s PSG.
Po přestávce si oba celky vytvořily několik šancí. O osudu dvojzápasu, který pomalu směřoval do prodloužení, rozhodla 86. minuta. Střídající Camavinga uviděl druhou žlutou kartu během osmi minut. Domácí zásluhou Luise Díaze bleskově srovnali a v nastavení dokonal obrat Olise.
Oproti Mnichovu měl duel v Londýně daleko klidnější průběh. V závěru první půle mohl smazat náskok Arsenalu Catamo, jenže jeho střelu zastavila tyč. Londýnský celek, který v nedělním šlágru anglické ligy čeká veledůležitý souboj na hřišti Manchesteru City v boji o titul, jako jediný v této sezoně LM neprohrál, a to ani na dvanáctý pokus.
Kanonýři budou usilovat o druhou finálovou účast v historii soutěže a první po dvou dekádách. Atlético se ve finále představilo třikrát a pokaždé prohrálo. Naposledy v roce 2016.
Výsledky čtvrtfinále Ligy mistrů:
Bayern Mnichov – Real Madrid 4:3 (2:3)
Branky: 6. Pavlovič, 38. Kane, 89. L. Díaz, 90.+4 Olise – 1. a 29. Güler, 42. Mbappé. Rozhodčí: Vinčič – Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) – Van Boekel (video, Niz.). ŽK: Kompany (trenér) – Militao, Rüdiger, Camavinga. ČK: 86. Camavinga, 90. Güler (mimo hřiště, po zápase). První zápas: 2:1, postoupil Bayern.
Arsenal – Sporting Lisabon 0:0
Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (všichni Fr.) – Dankert (video, Něm.). ŽK: Arteta (trenér) – Araújo, Borges (trenér). První zápas: 1:0, postoupil Arsenal.