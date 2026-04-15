Můžeme znovu vyhrát Ligu mistrů, věří Dembélé. Pořád máme touhu získávat trofeje

Ousmane Dembélé věří, že fotbalisté Paris St. Germain mohou obhájit triumf v Lize mistrů. Mužstvo je na tom stejně jako v minulé sezoně, uvedl osmadvacetiletý francouzský křídelník v rozhovoru s Amazon Prime po postupu do semifinále přes Liverpool. Držitel Zlatého míče za loňský rok se dvěma góly postaral o výhru 2:0 v odvetě čtvrtfinále.
Loňský vítěz milionářské soutěže nedal Liverpoolu šanci na postup a na Anfield Road zvítězil stejným poměrem jako před týdnem doma.
„Myslím, že jsme na tom stejně jako v minulé sezoně. Pořád máme touhu vyhrávat trofeje. Doufám, že zvládneme také semifinále a zopakujeme loňský rok. Vyhrajeme,“ řekl Dembélé.
PSG se v semifinále utká buď s Bayernem Mnichov, nebo Realem Madrid. Bavorský tým v prvním duelu zvítězil venku 2:1, odveta se hraje ve středu večer.
„Letos je to jiný příběh. Minulou sezonu si všichni mysleli, že nemůžeme vyhrát Ligu mistrů, protože jsme moc mladí. Teď všichni vědí, že jsme mistři, ale musíme růst. To je náš cíl. A já myslím, že růst můžeme,“ řekl trenér Luis Enrique.
Jeho tým je postrachem anglických klubů. Za poslední dvě sezony v Lize mistrů porazil Manchester City, Liverpool (třikrát), Aston Villu, Arsenal (dvakrát), Tottenham a Chelsea (dvakrát). Liverpool si zopakoval hořkou loňskou zkušenost, kdy s PSG vypadl v osmifinále na penalty.
„Jsme moc rádi, že se nám podařilo zvládnout i odvetu, protože byla opravdu těžká, zejména ve druhé půli. Dokázali jsme najít způsob, jak vyhrát, jsme nadšení,“ pochvaloval si Dembélé.
Kouč PSG vyzdvihl intenzitu zápasu. „Oba týmy předvádějí opravdu dobrý fotbal. Je nám ctí hrát na Anfieldu a první poločas se nám vydařil hlavně proto, že jsme zápas kontrolovali a dokázali si vytvořit pár šancí. Ve druhém poločase to bylo jiné. Hodně jsme trpěli, oni tvrdě tlačili a hodně riskovali. My jsme se dvakrát z tlaku vymanili a vstřelili dva góly,“ řekl Enrique.