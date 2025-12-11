Patrik Schick kvůli tržné ráně na kotníku nedohrál středeční zápas Ligy mistrů proti Newcastlu. Zda bude útočník Leverkusenu moci nastoupit v sobotním bundesligovém utkání proti Kolínu nad Rýnem, není podle sportovního ředitele Bayeru Simona Rolfese jasné.
Schick to schytal do kotníku, jeho sobotní start v Bundeslize je nejistý
Schick utrpěl zranění v 21. minutě po faulu Malicka Thiawa, který ho zastavil nedovoleně na hranici pokutového území. Po ošetření se do hry vrátil, ale do druhého poločasu už nenastoupil.
Nizozemský sudí Serdar Gözübüyük nejprve za Thiawův zákrok nařídil penaltu, ale po konzultaci s videem změnil rozhodnutí na přímý kop s tím, že se faul odehrál ještě před velkým vápnem.
Německý obránce Newcastlu Schicka stáhl rukou k zemi a navíc ho nakopl do kotníku. „Nevypadá to dobře. Museli jsme ho v poločase vystřídat, měl velkou ránu na kotníku. Dostal pořádnou pecku,“ řekl asistent trenéra Rogier Meijer. Ten v utkání zastoupil hlavního kouče Kaspera Hjulmanda, jenž chyběl z osobních důvodů.
Schick po utkání kulhal. „Dostal opravdu naloženo. Musel mít nohu nahoře. Zatím nevím, jak to s ním bude v sobotu. Uvidíme zítra,“ uvedl Rolfes.
Odvolání penalty připravilo Leverkusen o dobrou příležitost zvýšit na 2:0. Podle kapitána Roberta Andricha měl sudí Thiawa buď vyloučit, nebo nařídit penaltu. „Když vidím Patrikovu Achillovu šlachu, už jen z toho důvodu je to pro mě jasná červená,“ prohlásil německý reprezentant.
Newcastlu se povedlo ve druhém poločase skóre otočit. V 88. minutě zařídil Leverkusenu alespoň bod Alejandro Grimaldo, který vyrovnal na konečných 2:2.