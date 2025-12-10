Fotbalisté Ajaxu Amsterdam konečně v Lize mistrů zabrali. Tým, v jehož brance stál gólman české reprezentace Vítězslav Jaroš, v 6. kole základní fáze Ligy mistrů se po pěti porážkách dočkal výhry. V Karabachu vyhrál 4:2. Real Madrid prohrál před vlastními fanoušky s Manchesterem City 1:2. Český útočník Patrik Schick odehrál první poločas za Leverkusen při remíze 2:2 s Newcastlem. Po Arsenalu a Bayernu Mnichov si ve středu postup zajistily také Paris St. Germain, Manchester City a Atalanta Bergamo.
Jaroš pomohl Ajaxu k výhře, Real podlehl Manchesteru City
Španělská média spekulují, že po víkendové porážce 0:2 s Celtou Vigo je v ohrožení pozice trenéra Realu Alonsa. Skóre šlágru kola sice otevřel Rodrygo, „Citizens“ však ještě do přestávky skóre otočili. Trefili se O'Reilly a Haaland, který proměnil 53. penaltu v kariéře a připsal si 55. gól v Lize mistrů, což stihl v 54. startu nejrychleji ze všech hráčů v její historii.
Real s Mbappém jen na lavičce náhradníků v druhém poločase tlačil, ale porážku neodvrátil. Hosté se v tabulce vyhoupli na čtvrtou příčku o bod před sedmý Real.
Leverkusenu z osobních důvodů chyběl na lavičce trenér Hjulmand. Mužstvo vedl asistent Meijer, hlavní kouč by měl být zpátky o víkendu. Bayer chtěl proti dalšímu anglickému soupeři navázat na výhru 2:0 na stadionu Manchesteru City v minulém kole.
Za stavu 1:0 hostující Thiaw fauloval Schicka a sudí nařídil penaltu. Na pokyn videorozhodčího ji však změnil na přímý kop, protože ke kontaktu došlo ještě před velkým vápnem. Schick musel být ošetřován a do druhého poločasu už nenastoupil. Po jeho odchodu Newcastle skóre otočil, v 88. minutě zachránil aspoň bod Grimaldo.
Arsenal měl duel v Bruggách pod kontrolou, dva góly dal Madueke a jeden Martinelli. PSG stačila bezbranková remíza v Bilbau.
Slavný nizozemský Ajax jako jediný ještě neměl z úvodních zápasů ligové fáze ani bod. V Ázerbájdžánu na začátku obou poločasů inkasoval. První branka padla po Jarošově chybě. Brankář Ajaxu neodhadl centrovaný míč, k němuž se dostal Durán a českého brankáře přeloboval.
Hosté ještě do přestávky vyrovnali, hned po ní Jaroše překonal obránce Silva. Ajax předvedl drtivý závěr, díky třem gólům skóre otočil a poprvé zabodoval. Karabach vstoupil do soutěže dvěma výhrami, z posledních čtyř kol však vytěžil už jen bod.
Pafos bude v 8. kole na Kypru posledním soupeřem Slavie v ligové fázi. Na hřišti Juvenusu přes hodinu držel bezbrankový stav, ale pak dvakrát inkasoval a prohrál 0:2.
Dortmund doma ztratil body remízou 2:2 s Bodö/Glimt. Benfica se posunula blíže postupovým příčkám po výhře 2:0 nad Neapolí. Villarreal podlehl Kodani 2:3.
Výsledky Ligy mistrů:
Karabach – Ajax Amsterdam 2:4 (1:1)
Branky: 10. Durán, 47. Silva – 79. a 90. Glukh, 39. Dolberg, 83. Gaaei. Rozhodčí: Obrenovič (Slovin.).
Villarreal – FC Kodaň 2:3 (0:1)
Branky: 46. Comesaňa, 56. Oluwaseyi – 2. Elyounoussi, 48. Ášúrí, 90. Cornelius. Rozhodčí: Kružliak (SR).
Bilbao – Paris St. Germain 0:0
Rozhodčí: Siebert (Něm.).
Benfica Lisabon – Neapol 2:0 (1:0)
Branky: 20. Ríos, 49. Barreiro. Rozhodčí: Vinčič (Slovin.).
FC Bruggy – Arsenal 0:3 (0:1)
Branky: 25. a 47. Madueke, 56. Martinelli. Rozhodčí: Jablonski (Něm.).
Borussia Dortmund – Bodö/Glimt 2:2 (1:1)
Branky: 18. a 51. Brandt – 42. Aleesami, 75. Hauge. Rozhodčí: Lambrechts (Belg.).
Juventus Turín – Pafos 2:0 (0:0)
Branky: 67. McKennie, 73. David. Rozhodčí: Gil Manzano (Šp.).
Leverkusen – Newcastle 2:2 (1:0)
Branky: 13. vlastní Guimaraes, 88. Grimaldo – 51. Gordon z pen., 74. Miley. Rozhodčí: Gözübüyük (Niz.).
Real Madrid – Manchester City 1:2 (1:2)
Branky: 28. Rodrygo – 35. O'Reilly, 43. Haaland z pen. Rozhodčí: Turpin (Fr.).