Schick se poprvé netrefil a Leverkusen v Hoffenheimu padl

V sedmém kole Bundesligy se poprvé v nové sezoně nezapsal mezi střelce Patrik Schick a jeho Leverkusen prohrál v Hoffenheimu 0:3. Za vítěze nastoupili v základní sestavě Vladimír Coufal a Adam Hložek, v závěru přišel na trávník i Robin Hranáč. Bayern Mnichov vyhrál ve Freiburgu 3:1 a díky lepšímu skóre v čele tabulky předstihl Borussii Dortmund.
Z českého tria měl velkou šanci Hložek, který měl první velkou šanci. Jeho střela ve 38. minutě otřásla tyčí. V 65. minutě ho vystřídal Chorvat Kramarič a stal se hrdinou zápasu. O dvanáct minut později proměnil pokutový kop. Penaltu po konzultaci u videa nařídil původně čtvrtý rozhodčí Hartmann, který o přestávce nahradil zraněného Sieberta.
Domácí těsné vedení hájili i s pomocí Hranáče, který naskočil šest minut před koncem. Naopak těsně před koncem po akci, kterou založil Coufal, přidal Rakušan Prass druhý gól. Při oslavách si svlékl dres, a protože už měl žlutou kartu, musel předčasně ze hřiště. V euforii hrající domácí i v oslabení náskok ještě zvýšili. V šesté nastavené minutě se o to postaral Moerstedt. Oba góly připravil pětatřicetiletý Kramarič. Bayer prohrál po třech vítězstvích a na čtvrtém místě ztrácí čtyři body na čelo tabulky.
Bayern se musel obejít bez belgického trenéra Kompanyho, který v pátek skončil po kolapsu v nemocnici. Kvůli úmrtí v rodině chyběl i reprezentační kapitán Kimmich, ale obhájci titulu to nijak zvlášť nevadilo. Po čtvrthodině hry se vydal na zteč francouzský obránce Upamecano, narazil si míč s krajanem Olisem a vstřelil svůj druhý gól v sezoně. Přitom za pět předchozích ročníků v dresu Bayernu skóroval celkem pětkrát.
Gnabry ještě do přestávky z úhlu náskok pojistil. Osm minut před koncem utkání zdramatizoval vlastní gól, ale vyrovnat se domácím nepodařilo. Při jejich hře vabank obehrál Olise brankáře Backhause a do prázdné branky zvýšil na 3:1.
Výsledky 7. kola německé ligy
Výsledky 7. kola německé ligy
Stuttgart – Mönchengladbach 2:3 (5. a 83. Demirovič – 38. Scally, 51. Mačino, 66. Mohya), Augsburg – Union Berlín 1:1 (71. Massengo – 74. Haberer), Kolín nad Rýnem – Schalke 0:0, Mohuč – Brémy 2:3 (33. Caci, 63. I Če-song – 7. a 25. obě z pen. Füllkrug, 61. Reis), Paderborn – Hamburk 1:0 (88. Philippe), Lipsko – Elversberg 4:0 (66. a 90.+4 Romulo Cardoso, 48. Gomis, 84. Baumgartner), Dortmund – Frankfurt 1:0 (80. Beier), Hoffenheim – Leverkusen 3:0 (77. Kramarič z pen., 89. Prass, 90.+6 Moerstedt), Freiburg – Bayern Mnichov 1:3 (82. vlastní Bischof - 16. Upamecano, 42. Gnabry, 90.+5 Olise).