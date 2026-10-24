Brémy v 7. kole německé ligy zvítězily na hřišti Mohuče 3:2 a natáhly sérii bez porážky na šest zápasů. Dvakrát z penalty skóroval útočník Werderu Nicklas Füllkrug a s osmi góly se osamostatnil v čele střelecké tabulky o dvě branky před Patrikem Schickem.
Díky Füllkrugovým penaltám vedl Werder už ve 25. minutě 2:0. Mohuč ve 33. minutě snížila zásluhou Francouze Caciho, ale po hodině hry vrátil hostům dvoubrankové vedení Reis. Domácí o dvě minuty později sice znovu snížili po gólu Korejce I Če-songa, ale vyrovnat už nedokázali. Werder dosud prohrál jen v úvodním kole ve Freiburgu (1:4).
Lipsko porazilo doma Elversberg 4:0. Od začátku ligové sezony tak ve čtyřech domácích zápasech neztratilo ani bod, zatímco ze tří venkovních utkání pokaždé odjelo s prázdnou.
Saský klub proti nováčkovi nastoupil po dvou vysokých prohrách s Bayernem Mnichov (1:6) a Realem Madrid (1:4). Domácí fanoušci i proto dali o poločase za nerozhodného stavu najevo svou nespokojenost pískotem. Ve druhé půli byli domácí už v lepší formě a ve 48. minutě se z gólu radoval Gomis. Na trefu francouzského útočníka ještě dvakrát navázal Brazilec Romulo Cardoso a jednou Rakušan Baumgartner.