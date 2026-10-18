Schick opět skóroval, Leverkusen vyzrál na Freiburg

Patrik Schick je při chuti a i v 6. kole německé fotbalové ligy skóroval. Gólem a asistencí řídil výhru Leverkusenu 2:1 nad dosud neporaženým Freiburgem. Dát alespoň jednu branku v každém z prvních šesti bundesligových zápasů se dosud žádnému hráči Bayeru nepodařilo. Hoffenheim s trojicí českých reprezentantů v základní sestavě porazil domácí Mönchengladbach 2:1. Borussia stále nezískala ani bod a zažívá historicky nejhorší start do sezony.
V Leverkusenu se ujali vedení už po čtvrthodině hosté. Treu našel na zadní tyči nehlídaného Scherhanta, který poslal čtvrtečního přemožitele Jablonce z Konferenční ligy do vedení. Domácí ale rychle zareagovali. Diaby také využil chybu obrany a v pokutovém území přihrál napříč na Schicka. Český útočník efektně patou sklepl míč Mazovi, který vnějším nártem vyrovnal.
Krátce před uplynutím hodiny hry Schick promarnil velkou šanci, v níž zblízka pálil nad, a tak si na rozhodující moment musel počkat do 76. minuty. Maza mu oplatil asistenci, českého kanonýra našel zpětnou přihrávkou a nehlídaný Schick na malém vápně zamířil přesně. Šestým ligovým gólem v sezoně se vrátil do čela tabulky střelců, o první místo se dělí s Niclasem Füllkrugem z Brém.
Leverkusen si po třetí výhře v řadě upevnil čtvrté místo a bodově se na dnešního soupeře dotáhl. Oba týmy zaostávají jen o bod za Bayernem Mnichov a Dortmundem.
Hoffenheim v Mönchengladbachu otevřel skóre po deseti minutách zásluhou novopečeného německého reprezentanta Contého. Krátce po přestávce vyrovnal umístěnou ranou Mohya, ale z nerozhodného stavu se domácí radovali jen pět minut. V rychlém útoku po pravé straně Conté našel ve vápně Hložka, jenž napodobil bývalého reprezentačního kolegu Schicka a patou ještě posunul míč na Prasse, který rozhodl.
Hložek, jehož v 78. minutě nahradil Kramarič, mohl výkon ještě ozdobit brankou, ale ve dvou dobrých šancích jej vychytal brankář Nicolas. Robin Hranáč i Vladimír Coufal odehráli celé utkání. Hoffenheim opustil sestupové pásmo a je čtrnáctý. Mönchengladbach zůstal na chvostu tabulky.
Výsledky 6. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 6. kola německé fotbalové ligy
Frankfurt – Kolín nad Rýnem 1:0 (71. Ebnoutalib), Brémy – Paderborn 2:2 (59. a 65. z pen. Füllkrug – 18. Marino, 30. Tigges), Elversberg – Augsburg 4:3 (4. Petkov, 7. Günther, 28. Rohr, 89. Schmahl – 45.+9 Rieder z pen., 76. Gregoritsch z pen., 90. Kömür), Hamburk – Stuttgart 1:0 (88. Muheim), Schalke – Mohuč 0:1 (24. Tietz), Union Berlín – Dortmund 0:0, Bayern – Lipsko 6:1 (12., 47. a 69. Díaz, 26. Pavlovič, 34. Olise, 53. Kane – 90.+1 Maksimovič), Leverkusen – Freiburg 2:1 (19. Maza, 76. Schick – 14. Scherhant), Mönchengladbach – Hoffenheim 1:2 (49. Mohya – 11. Conte, 54. Prass).