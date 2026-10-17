Bayern deklasoval Lipsko a posunul se do čela bundesligy

Fotbalisté Bayernu Mnichov v německé lize i díky hattricku Luise Díaze deklasovali Lipsko 6:1 a posunuli se do čela neúplné tabulky. Na prvním místě je může v neděli vystřídat Freiburg v případě vítězství na hřišti Bayeru Leverkusen. Dortmund hrál 0:0 na hřišti Unionu Berlín a druhou remízou za sebou ztratil podruhé v sezoně body.
Bayern po remízách s outsidery Augsburgem a Vikingem Stavanger v Lize mistrů rozjel kanonádu ve 12. minutě, kdy se poprvé prosadil Díaz po samostatném úniku na levé straně. Další dvě branky přidal kolumbijský křídelník po změně stran. Jeden gól v zápase zapsala trojice Kane, Pavlovič a Olise. V nastavení snížil střídající Maksimovič.
Bayern po více než roce nasázel Lipsku v ligovém utkání na domácím hřišti znovu šest branek. Tehdy se třikrát prosadil Kane.
Dortmund po středeční porážce 0:1 v Lize mistrů na hřišti Bodö/Glimt neskóroval ani v domácí soutěži. Svěřenci trenéra Nika Kovače, který v úterý prodloužil smlouvu až do roku 2029, si v zápase vypracovali jen dvě střely na branku. V největší šanci zápasu selhal po necelé hodině hry útočník Beier, který jen těsně minul pravou tyč.
Nováček soutěže Elversberg zvítězil 4:3 nad Augsburgem. Po necelé půlhodině vedl už o tři branky, ale hosté zápas dvěma proměněnými penaltami zdramatizovali. Krátce po odvolané penaltě, která mohla být pro Augsburg třetí v zápase, zvýšil na rozdíl dvou branek střídající Schmahl. Hosté sice za minutu opět snížili, přesto mohli o dva góly prohrát. Od páté inkasované branky je zachránilo po střele z penalty břevno, které napálil střídající Futkeu.
Elversberg proti Augsburgu uspěl po více než 23 letech a posunul se na šesté místo neúplné tabulky. Augsburg po předchozí remíze s Bayernem klesl po čtvrtém zápase bez výhry na desátou příčku.
Hamburk zvítězil 1:0 nad Stuttgartem, zaznamenal třetí bundesligovou výhru pro sobě poprvé od srpna 2017 a po 19 zápasech v nejvyšší soutěži udržel čisté konto. Zápas rozhodl v 88. minutě Švýcar Muheim, který se podílel na vítězství gólem i v minulém kole na hřišti Hoffenheimu.
Rekord pro Mohuč
Mohuč vyhrála 1:0 na hřišti Schalke a připsala si pátou ligovou výhru na hřišti soupeře po sobě, čímž vytvořila klubový rekord. Popáté v sezoně se trefil útočník Tietz.
Brémy zůstaly neporažené v pátém zápase v řadě, když doma remizovaly 2:2 s Paderbornem. Hosté sice o poločase vedli o dvě branky, ale Werder stejně jako v minulém kole proti Dortmundu dvougólové manko dotáhl. Oba góly domácích dal Füllkrug, který se posunul se šesti zásahy do čela tabulky střelců.
Výsledky 6. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 6. kola německé fotbalové ligy
Brémy – Paderborn 2:2 (59. a 65. z pen. Füllkrug – 18. Marino, 30. Tigges), Elversberg – Augsburg 4:3 (4. Petkov, 7. Günther, 28. Rohr, 89. Schmahl – 45.+9 Rieder z pen., 76. Gregoritsch z pen., 90. Kömür), Hamburk – Stuttgart 1:0 (88. Muheim), Schalke – Mohuč 0:1 (24. Tietz), Union Berlín – Dortmund 0:0, Bayern Mnichov – Lipsko 6:1 (12., 47. a 69. Díaz, 26. Pavlovič, 34. Olise, 53. Kane – 90.+1 Maksimovič).