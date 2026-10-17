Fotbal

Bayern deklasoval Lipsko a posunul se do čela bundesligy


17. 10. 2026Aktualizovánopřed 56 mminutami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Bayernu Mnichov v německé lize i díky hattricku Luise Díaze deklasovali Lipsko 6:1 a posunuli se do čela neúplné tabulky. Na prvním místě je může v neděli vystřídat Freiburg v případě vítězství na hřišti Bayeru Leverkusen. Dortmund hrál 0:0 na hřišti Unionu Berlín a druhou remízou za sebou ztratil podruhé v sezoně body.

Bayern po remízách s outsidery Augsburgem a Vikingem Stavanger v Lize mistrů rozjel kanonádu ve 12. minutě, kdy se poprvé prosadil Díaz po samostatném úniku na levé straně. Další dvě branky přidal kolumbijský křídelník po změně stran. Jeden gól v zápase zapsala trojice Kane, Pavlovič a Olise. V nastavení snížil střídající Maksimovič.

Bayern po více než roce nasázel Lipsku v ligovém utkání na domácím hřišti znovu šest branek. Tehdy se třikrát prosadil Kane.

Dortmund po středeční porážce 0:1 v Lize mistrů na hřišti Bodö/Glimt neskóroval ani v domácí soutěži. Svěřenci trenéra Nika Kovače, který v úterý prodloužil smlouvu až do roku 2029, si v zápase vypracovali jen dvě střely na branku. V největší šanci zápasu selhal po necelé hodině hry útočník Beier, který jen těsně minul pravou tyč.

Nováček soutěže Elversberg zvítězil 4:3 nad Augsburgem. Po necelé půlhodině vedl už o tři branky, ale hosté zápas dvěma proměněnými penaltami zdramatizovali. Krátce po odvolané penaltě, která mohla být pro Augsburg třetí v zápase, zvýšil na rozdíl dvou branek střídající Schmahl. Hosté sice za minutu opět snížili, přesto mohli o dva góly prohrát. Od páté inkasované branky je zachránilo po střele z penalty břevno, které napálil střídající Futkeu.

Elversberg proti Augsburgu uspěl po více než 23 letech a posunul se na šesté místo neúplné tabulky. Augsburg po předchozí remíze s Bayernem klesl po čtvrtém zápase bez výhry na desátou příčku.

Hamburk zvítězil 1:0 nad Stuttgartem, zaznamenal třetí bundesligovou výhru pro sobě poprvé od srpna 2017 a po 19 zápasech v nejvyšší soutěži udržel čisté konto. Zápas rozhodl v 88. minutě Švýcar Muheim, který se podílel na vítězství gólem i v minulém kole na hřišti Hoffenheimu.

Rekord pro Mohuč

Mohuč vyhrála 1:0 na hřišti Schalke a připsala si pátou ligovou výhru na hřišti soupeře po sobě, čímž vytvořila klubový rekord. Popáté v sezoně se trefil útočník Tietz.

Brémy zůstaly neporažené v pátém zápase v řadě, když doma remizovaly 2:2 s Paderbornem. Hosté sice o poločase vedli o dvě branky, ale Werder stejně jako v minulém kole proti Dortmundu dvougólové manko dotáhl. Oba góly domácích dal Füllkrug, který se posunul se šesti zásahy do čela tabulky střelců.

Výsledky 6. kola německé fotbalové ligy

Brémy – Paderborn 2:2 (59. a 65. z pen. Füllkrug – 18. Marino, 30. Tigges), Elversberg – Augsburg 4:3 (4. Petkov, 7. Günther, 28. Rohr, 89. Schmahl – 45.+9 Rieder z pen., 76. Gregoritsch z pen., 90. Kömür), Hamburk – Stuttgart 1:0 (88. Muheim), Schalke – Mohuč 0:1 (24. Tietz), Union Berlín – Dortmund 0:0, Bayern Mnichov – Lipsko 6:1 (12., 47. a 69. Díaz, 26. Pavlovič, 34. Olise, 53. Kane – 90.+1 Maksimovič).

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.