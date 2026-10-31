Hlavní tahák dne v Bundeslize mezi vedoucím Bayernem Mnichov a druhou Borussií Dortmund skončil remízou 2:2. Bod pro BvB zachraňoval v 89. minutě Fábio Silva. Český útočník Patrik Schick si stále drží výbornou formu. Vstřelil sedmý gól v Bundeslize, ale Leverkusen doma podlehl 2:4 Stuttgartu. Bayer v tabulce klesl na šesté místo.
Hoffenheim s Adamem Hložkem v základní sestavě prohrál 0:2 v Brémách. Obránce hostů Vladimíra Coufala do hry nepustilo svalové zranění, jeho spoluhráč Robin Hranáč se nevešel do nominace.
Bayern do derby nazývaného „Der Klassiker“ vstupoval jako favorit a proti Dortmundu už na začátku této sezony uspěl v Superpoháru (2:1). Tentokrát ale dvakrát neudržel vedení. Na gól Laimera z prvního poločasu odpověděl po hodině hry útočník Guirassy a na trefu stopera Upamecana do odkryté branky zareagoval střídající útočník Silva minutu před koncem.
Obhájci titulu tak museli hořce litovat, že v 56. minutě za stavu 1:0 čerstvý držitel Zlatého míče Kane z penalty nařízené za hru rukou pouze nastřelil břevno. Bavorský tým tak zůstal v čele bundesligy nadále pouze o skóre.
Schick skóroval ve 28. minutě, kdy gólovou hlavičkou mezi nohy gólmana Seimena snížil na 1:2. Hosté vedli po brankách Demiroviče a Lewelinga, po změně stran se prosadili ještě Chanús a znovu bosenský útočník Demirovič, který má po dvou gólech do sítě Mönchengladbachu z minulého týdne na kontě už pět zásahů.
Závěrečný nápor Bayeru vyústil jen ve snížení Alžířana Mazy, který se stejně jako Schick prosadil hlavou. Leverkusen prohrál v bundeslize podruhé za sebou a poprvé v sezoně ztratil body na domácím hřišti. Na Stuttgart nestačil potřetí v řadě.
Hložek odehrál na hrotu útoku 60 minut, ale na gól ve středečním zápase Německého poháru na hřišti Kielu nenavázal. Werder zápas rozhodl ve druhém poločase, kdy se po necelé hodině hry trefil v osmém soutěžním zápase po sobě útočník Füllkrug, který s devíti trefami vede tabulku střelců před Schickem. Druhý gól přidal osm minut před koncem Turek Dinkci.
Hoffenheim se v neúplné tabulce propadl na 11. místo. Brémy zůstaly neporažené v sedmém ligovém zápase po sobě a posunuly se na pátou příčku.
Roli papírového favorita potvrdilo Lipsko, které zvítězilo 2:0 na hřišti Schalke po gólech Nusy z penalty a Romula Cardosa. Schalke poprvé po dvou letech nezvítězilo ve čtyřech domácích zápasech po sobě.
Freiburg otočil zápas v Augsburgu a po vítězství 2:1 se posunul na třetí místo. Svěřenci trenéra Juliana Schustera se vrátili na vítěznou vlnu po porážkách od Leverkusenu a lídra tabulky Bayernu Mnichov.
Německá fotbalová liga – 8. kolo:
Německá fotbalová liga – 8. kolo:
Augsburg – Freiburg 1:2 (18. Gregoritsch – 65. Matanovič, 85. Irié), Brémy – Hoffenheim 2:0 (57. Füllkrug, 82. Dinkci), Leverkusen – Stuttgart 2:4 (28. Schick, 79. Maza – 14. a 65. Demirovič, 22. Leweling, 51. Chanús), Mönchengladbach – Paderborn 0:0, Schalke – Lipsko 0:2 (37. Nusa z pen., 78. Romulo Cardoso), Bayern Mnichov – Dortmund 2:2 (38. Laimer, 66. Upamecano – 60. Guirassy, 89. Silva).