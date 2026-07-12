Šampionát mi změnil život, tvrdí norský kanonýr Haaland

Nečekanou cestu, při níž fotbalisté Norska došli na mistrovství světa do historického čtvrtfinále, označil kanonýr Erling Haaland za šílenou. Řekl, že premiéra na velkém turnaji mu změnila život, a pochvaloval si, že se spoluhráči dostal severskou zemi na fotbalovou mapu.
Norové startovali na MS po 28 letech, v součtu s evropským šampionátem se na velké závěrečné akci představili poprvé od roku 2000. Po mnohaleté absenci na vrcholné scéně zanechali velký dojem a postarali se o jedno z největších překvapení turnaje. Ve skupině skončili druzí za Francií a v play-off po výhrách 2:1 vyřadili Pobřeží slonoviny a s pěti triumfy nejúspěšnější zemi v dějinách Brazílii. Ve čtvrtfinále proti Anglii vedli, za stavu 1:1 jim pak rozhodčí neuznali branku a navíc trefili břevno. Anglie nakonec v prodloužení po druhém gólu Judea Bellinghama v utkání zvítězila 2:1.
„Byla to šílená cesta. Dostali jsme Norsko na mapu,“ okomentoval Haaland překvapivou jízdu Norů turnajem. Před začátkem druhé čtvrthodiny prodloužení musel vystřídat, jelikož mu v 38 stupních Celsia odešla energie. „Nebylo to těžké rozhodnutí. Byl vyřízený. Možná jsem ho měl stáhnout o deset minut dřív. Ve druhé půli ho navíc začala bolet noha, což se přidalo k únavě. Udělal všechno, co mohl,“ uvedl Solbakken.
Rodák z Leedsu, za nějž hrával jeho otec Alf-Inge, už léta platí za jednoho z nejlepších fotbalistů planety. Přes působení v Norsku se dostal do Salcburku a Dortmundu, odkud před čtyřmi lety odešel do Manchesteru City. V Premier League už Haaland třikrát ovládl tabulku kanonýrů.
Přestože se už dlouho může pyšnit hvězdným statusem, první start na globálním turnaji ho zviditelnil ještě více. Na turnaji dal sedm branek, o jednu trefu lépe si vedou pouze Argentinec Lionel Messi a Francouz Kylian Mbappé. „Upřímně si myslím, že mi to změnilo život,“ mínil Haaland, který za devět dnů oslaví 26. narozeniny.
Seveřané neuspěli ve čtvrtfinále i proto, že Anglie se stala prvním týmem, který Haalandovi nedovolil skórovat v soutěžním reprezentačním zápase od duelu s Rakouskem v říjnu 2024. Jeho úctyhodná střelecká bilance trvala 636 dnů.
Čtěte také
SOUHRNArgentina i Anglie prošly do semifinále po prodloužení. Nádherný gól Álvareze a Bellinghamova show
12. 7. 2026
Tuchel nebyl s výkonem Anglie spokojen. Neví, co je hrát proti Haalandovi, hájí se Bellingham
12. 7. 2026
Padl vyrovnávací gól Anglie poté, co míč trefil kabel? Norové jsou o tom přesvědčeni
12. 7. 2026