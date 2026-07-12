Padl vyrovnávací gól Anglie poté, co míč trefil kabel? Norové jsou o tom přesvědčeni

Trenér norských fotbalistů Stale Solbakken po čtvrtfinálové prohře s Anglií 1:2 rozporoval soupeřovu vyrovnávací branku v nastavení prvního poločasu. Jude Bellingham totiž skóroval poté, co míč podle všeho ve vzduchu trefil kabel, na němž je nad hřištěm zavěšená kamera. FIFA ale už během zápasu uvedla, že o tom nejsou důkazy.
Ani jedna z desítek kamer FIFA sporný moment průkazně nezachytila, ale podle vypočítané animace BBC se trajektorie míče na chvíli opravdu zavlní, jako by něco trefil. Zvukové čipy náraz nezaznamenaly, protože byl balon příliš vysoko.
Osmapadesátiletý norský kouč je ale přesvědčený, že se míč při výkopu gólmana Örjana Nylanda dotkl kabelu s kamerou a změna směru norské hráče zmátla. Situace se odehrála na přelomu první a druhé minuty nastavení úvodního dějství. Nylandův výkop dopadl na polovině hřiště přímo na nohu Elliota Andersona. Anglický záložník předal míč Anthonymu Gordonovi a ten přihrál Bellinghamovi, který vyrovnal. Týž hráč pak v prodloužení dokonal obrat.
„Míč spadl přímo z nebe, a tak změnil směr. Způsobilo to mezi našimi hráči nedorozumění a přišlo to v nevhodnou chvíli. Ale s tím nic nenaděláme. Nemyslím si, že se ten zápas bude opakovat. Tak to prostě je,“ prohlásil Solbakken. Sám údajnou změnu směru balonu nezpozoroval, jeho hráči a členové realizačního týmu ale ano. „Pokud tam nebyl žádný zvuk ani nic v čipu, co k tomu můžu říct? Ale ten míč spadl přímo z nebe. Říkali to všichni, včetně Örjana, i ten, kdo měl míč dostat. Myslím si tedy, že je celkem jasné, že se to stalo. Byla to podivná věc,“ mínil bývalý dlouholetý trenér Kodaně.
FIFA reagovala už v průběhu duelu. „Neexistují žádné důkazy o tom, že by se míč dotkl nadzemního kabelu a změnil tak trajektorii. Před gólem Anglie v 45.+2 minutě proti Norsku nezaznamenal senzor žádný výkyv v ‚srdečním tepu míče‘, když se nacházel ve vzduchu.“
Na současnou technologii se odvolával i kouč Anglie Thomas Tuchel. „V míči je čip, který dokáže rozpoznat, jestli se ho dotkne třeba jen vlas, jak víme už od zápasu Chorvatsko – Portugalsko. Měli by (rozhodčí) tedy být schopni říct, jestli se tak stalo. Já o tom nevěděl. Neviděl jsem to,“ řekl dvaapadesátiletý Němec.
Navzdory nesouhlasu s prvním gólem Albionu Solbakken nechtěl, aby se z toho stal hlavní příběh Norů na tomto světovém šampionátu, kde při první účasti po 28 letech vytvořili postupem do čtvrtfinále své maximum. „Nebudu se na to vymlouvat. Ale všichni na lavičce reagovali spontánně, protože míč jim (Angličanům) prostě spadl přímo před nohy. Myslím si, že není pochyb o tom, že se něčeho dotkl. Bohužel se s tím ale musíme smířit. Takže o tom kabelu budeme mluvit, dokud všichni nezemřeme. Doufám, že budeme myslet a mluvit i o jiných věcech. To je moje upřímná naděje. Doufám, že to nebude příběh, který bude tento tým provázet. Neměl by,“ uvedl Solbakken.