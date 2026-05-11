Rouček podle komise v derby správně vyloučil slávistu Chorého

Sudí Karel Rouček v nedohraném ligovém derby se Spartou správně vyloučil Tomáše Chorého, uvedla komuniké komise rozhodčích. Reprezentační útočník trefil loktem do hlavy letenského obránce Asgera Sörensena. Sobotní derby se za stavu 3:2 pro Slavii nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků.
Chorý udeřil Sörensena loktem do hlavy. Sudí Rouček mu původně za faul udělil žlutou kartu, po konzultaci s videorozhodčím Markem Radinou ji však zrušil a útočníka Slavie vyloučil.
„V 57. minutě utkání byl hráč Slavie Chorý správně vyloučen za surovou hru, kdy loktem udeřil do hlavy hráče Sparty Sörensena,“ uvedla komise ve videu k situaci.
Chorý dostal již třetí červenou kartu v ligové sezoně. V nastaveném čase byl mimo hřiště za protesty na lavičce vyloučen také další domácí hráč David Douděra.
Předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík den po utkání oznámil, že oba hráči si už za Slavii nezahrají. Podle něj byli oba reprezentanti vyřazeni z kádru do konce sezony a dostali svolení k letnímu přestupu.
O jejich osudu teď bude muset rozhodnout i vedení české reprezentace. Chorý i Douděra jsou vážnými adepty na nominaci na letní mistrovství světa, až do srazu národního týmu koncem května však už neodehrají žádný zápas.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně. Tentokrát dostala od médií výjimečně k posouzení jen jednu situaci.