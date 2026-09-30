Ronaldo náhle opustil portugalskou reprezentaci. Přeji jí hodně štěstí, oznámil

Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. Jednačtyřicetiletý fotbalista o tom informoval bez dalších podrobností. Spekuluje se o konfliktu s portugalským trenérem Jesusem.
Se 146 góly nejlepší reprezentační střelec historie podle médií odjel z Malmö, kde se Portugalci připravují, kvůli sporu s trenérem Jorgem Jesusem. Kouč ho v neděli při výhře v Norsku nepostavil a dnes oznámil, že mezi náhradníky bude Ronaldo i ve čtvrtek v Kodani.
„Po tiskové konferenci trenéra a následném rozhovoru s předsedou svazu jsem se rozhodl opustit reprezentační sraz,“ napsal Ronaldo. „Až přijde čas, řeknu všem Portugalcům pravdu o důvodech, které mě k tomu vedly,“ dodal.
„Pro národní tým jsem vždy dělal maximum, teď je čas popřát Portugalsku a všem spoluhráčům bez výjimky hodně štěstí,“ uvedl Ronaldo, který jako kapitán dovedl v roce 2016 reprezentaci k titulu na mistrovství Evropy.
Ronaldo v úvodním utkání Ligy národů nastoupil v základní sestavě a při výhře 1:0 nad Walesem odehrál 67 minut. Ve druhém utkání v Norsku (2:1) už byl pětinásobný držitel Zlatého míče pouze na lavičce a do hry nezasáhl. Objevily se proto spekulace o jeho sporu s Jesusem, které však trenér odmítl. „Vypadá to, jako by mezi námi byl problém, ale žádný není. Já jsem trenér, já rozhoduji a každý to ví,“ prohlásil Jesus.
Kouč však nicméně uznal, že v duelu s Norskem byla chyba poslat bývalou hvězdu Manchesteru United nebo Realu Madrid k dlouhé rozcvičce a pak ji nenasadit. „To by naštvalo každého hráče,“ uvedl trenér. Poté oznámil, že ve čtvrtek v Dánsku dostane v útoku před Ronaldem přednost Goncalo Ramos. „Nevím, jak bude zápas probíhat. Když ho budeme potřebovat, tak nastoupí. Když ne, tak hrát nebude,“ řekl Jesus.
Situaci s Ronaldem a trenérem osobně probíral i předseda svazu Pedro Proenca. Kouč však celou záležitost zlehčoval. „Promluvili jsme si, ale nebylo co řešit, protože žádný problém není,“ prohlásil dvaasedmdesátiletý Jesus.