Rodri: Jsme velmi vyspělý tým a je těžké nás porazit. Argentina ale není jen Messi

Podle kapitána španělských fotbalistů Rodriho musejí být úřadující evropští šampioni v nedělním finále MS proti obhájcům titulu Argentincům spíš dychtiví po vítězství než se bát prohry. Třicetiletý klíčový záložník Manchesteru City také řekl, že se spoluhráči můžou udělat svoji generaci nezapomenutelnou.
„Čelíme nejtěžšímu soupeři a bude to perfektní test, zda jsme schopni mistrovství vyhrát. Argentinci jsou v posledních letech týmem s nejlepší formou. Ukázali, že dokážou zvrátit nepříznivý vývoj. To svědčí o jejich morální síle,“ prohlásil Rodri.
Spolu s Argentincem Lionelem Messim a Francouzem Kylianem Mbappém patří Rodri k největším kandidátům na zisk Zlatého míče pro nejlepšího hráče šampionátu.
Na turnaji sice na rozdíl od svých největších konkurentů ještě neskóroval a nepřipsal si ani asistenci, ale jako defenzivní záložník a zároveň tvůrce hry Španělů kraluje řadě statistik v čele s počtem přihrávek, úspěšných soubojů či odebraných míčů.
Sám se netají svým obdivem k Messimu. „Pro mě je to nejlepší hráč všech dob. Dokázal dovést svůj tým k vítězství na mistrovství světa v Kataru. Myslím si ale, že Argentina je o dost víc než jen Messi,“ uvedl Rodri, který byl při předloňském triumfu Španělů na Euru v Německu vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu a nakonec dostal i Zlatý míč pro světového fotbalistu sezony.
„Jsme dva týmy, které hrají nejlepší fotbal. Od mistrovství Evropy jsme se hodně zlepšili. Myslím, že jsme velmi vyspělý tým a je těžké nás porazit,“ uvedl Rodri, s 69 zápasy nejzkušenější hráč týmu trenéra Luise de la Fuenteho.
V jubilejním 70. startu za „La Roju“ může definitivně potvrdit, že se po řadě zranění včetně přetrženého vazu v koleně dostal zpět do hvězdné formy.