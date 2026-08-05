RFS je zkušený tým s plno hráči nad 30 let, navíc s nadstandardní výškou, popisuje Kozel

Luboš Kozel před úvodním zápasem 3. předkola Konferenční ligy přirovnal hráče RFS Riga kvůli výšce k basketbalovému týmu. Pětapadesátiletý kouč Jablonce dále varoval před jakýmkoliv podceněním soupeře, který je podle něj v evropských pohárech zkušenější.
Severočeši chtějí navázat na 2. předkolo. „Když jsem o Varaždínu říkal, že má hodně vysokých hráčů, tak Riga je proti nim jak basketbalový tým. Nebude to z tohoto pohledu úplně jednoduché, ale snažíme se něco vymyslet,“ citoval Kozla klubový web.
„RFS je zkušený tým s plno hráči nad 30 let, navíc s nadstandardní výškou. Hrozí tam nebezpečí ze vzduchu, hodně gólů dávají přes rychlá křídla a centrované míče. Předek hodně obměňují, před týdnem na tyto posty udělali dalšího hroťáka a křídlo. Defenzivní lajna s defenzivním záložníkem je stálá a kompaktní. Musíme je prověřit intenzitou hry, věřím, že budeme třeba i pohyblivější,“ mínil Kozel.
Svůj tým nepovažuje za žádného velkého favorita na postup. „Myslím, že soupeři, s kterými dosud RFS změřil (v kvalifikaci) síly, ještě nedosahovali takových kvalit. Ale při pohledu do minulosti musíme vidět, že se jim v Evropě dařilo. Zkušenosti z Evropy mají určitě větší než my,“ připomněl Kozel, že Severočeši se vrátili do pohárů po pěti letech.
„Vloni hrál jejich konkurenční FC Riga se Spartou a byly to naprosto vyrovnané zápasy. To všechno jsou takové vykřičníky, na které musíme koukat a které nesmíme podcenit,“ upozornil Kozel.
RFS aktuálně vede domácí ligu a už 11 soutěžních zápasů po sobě neprohrál. „Někdo si řekne lotyšský tým, že by to mohlo být třeba jednodušší než s Varaždínem. Ale já jsem v tomhle hodně opatrný. Je to zkušené mužstvo, každý rok hrají poháry, hráči tak mají plno zkušeností z evropských zápasů. Plno z nich je navíc součástí národních týmů,“ podotkl Kozel.
„Vedou tabulku, vím, že nás nečeká nic lehkého. Rozdíl bude tentokrát v tom, že začínáme doma. Budeme se snažit vytvořit si co nejlepší výchozí pozici pro odvetu. Bude to o efektivitě. Když se nám to doma nepodaří, tak nás bude čekat absolutně těžká odveta,“ doplnil kouč.
Čeká nás těžší zápas než v lize, řekl kouč RFS
„Postupové šance vidím jako vyrovnané. Vždy záleží na situacích, které se stanou na hřišti. Vše je otevřené, nechci nějak vypočítávat. Jablonec i my jsme dobrý tým. Čekám kvalitní zápas,“ řekl trenér RFS Riga Viktors Morozs.
Trenérovi hostů je jasné, že Severočeši jsou těžším soupeřem než celky v lotyšské lize. „Jablonecký tým je velmi organizovaný, hraje v kvalitní lize. Viděli jsme jeho minulé zápasy. Určitě to bude jiné než zápasy v lotyšské lize. Víme, jak je Jablonec silný, připravujeme se na jeho zbraně. Naopak zkusíme využít naše silné stránky,“ řekl Morozs.
„Pokud chceme myslet na úspěch, musíme předvést stoprocentní výkon, tím jsem si jistý. Je to pro nás velká výzva. Věřím, že jsme na tuto konfrontaci připraveni. Chceme přívětivý výsledek do odvety,“ doplnil.