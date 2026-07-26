Rezervy Slavie i Baníku doma jen remizovaly

Fotbalisté béčka Slavie v úvodním kole druhé ligy remizovali s Příbramí 2:2. Hosté po 21 minutách vedli 2:0, Pražané ale na Žižkově, kde od nové sezony hrají své domácí zápasy, na přelomu poločasů vyrovnali. Stejným skóre skončil i druhý nedělní zápas druhé ligy Baníku Ostrava B s Vlašimí, dvakrát se za hosty trefil Jiří Hrubeš.
Příbram poslal v šesté minutě do vedení Málek, který bezpečně proměnil penaltu nařízenou za ruku ve vápně. V 21. minutě hlavou zvýšil Krulich, ale hosté nadějný náskok neudrželi. V první minutě nastavení snížil bývalý kapitán české reprezentace Suchý a čtyři minuty po změně stran vyrovnal technickou střelou sedmnáctiletý norský útočník Cedergren.
Rezerva Baníku musela ve Vítkovicích proti Vlašimi dvakrát dotahovat ztrátu. Za hosty se pokaždé střelecky prosadil Hrubeš, domácí nicméně v obou případech do několika minut našli odpověď. Vlašim s ostravským béčkem bodovala po sérii tří porážek.
Nedělní zápasy 1. kola druhé fotbalové ligy:
Nedělní zápasy 1. kola druhé fotbalové ligy:
Slavia Praha B – Příbram 2:2 (1:2)
Branky: 45.+1 Suchý, 49. Cedergren – 6. Málek z pen., 21. Krulich. Rozhodčí: Bohata – Šůma, Koranda. ŽK: Solarte, Savovič, Necid, Chaluš – Piško, Krulich. Diváci: 1115.
Baník Ostrava B – Vlašim 2:2 (1:1)
Branky: 13. Měkota, 71. Němec – 5. a 69. Hrubeš. Rozhodčí: Mach – Dohnálek, Beneš. ŽK: Sirotek (Ostrava). Diváci: 363.