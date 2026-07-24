MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, výsledky
Program a výsledkyAktualitySestřihyAZ kvíz
Fotbal

Dukla Praha začala svou druholigovou sezonu vítězstvím nad Českou Lípou


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Výhrou 2:0 vstoupili do druhé nejvyšší soutěže fotbalisté Dukly Praha, kteří doma porazili soupeře z České Lípy. V dalších zápasech Kladno prohrálo 1:2 v Ústí nad Labem, Třinec bodoval remízou 1:1 v Prostějově. Táborsko hrálo bez branek v Kroměříži, Jihlava udolala doma 1:0 Žižkov.

Ve všech dnešních zápasech byl nerozhodný poločasový stav. Na Julisce poslal Duklu do vedení v 67. minutě Schánělec a v závěru přidal pojistku Tessilimi. Oba hráči skórovali při svém soutěžním debutu za klub.

Kladno v Ústí nad Labem vedlo po Jurčenkově penaltě. Ještě do poločasové pauzy vyrovnal Černý a v 89. minutě rozhodl střelou z otočky belgický záložník Idumbo-Muzambo.

Divoký závěr byl k vidění v Prostějově. V 87. minutě vedli domácí po Kadlecově ráně zpoza vápna, ve čtvrté minutě nastavení ale zajistil Třinci bod Abdoulkarim.

Výsledky 1. kola druhé ligy

Dukla – Česká Lípa 2:0 (0:0), Jihlava – Žižkov 1:0 (0:0), Prostějov – Třinec 1:1 (0:0), Kroměříž – Táborsko 0:0, Ústí nad Labem – Kladno 2:1 (1:1).

Přečtěte si také

Artis roli outsidera přijímá a bere ji jako výzvu

24. 7. 2026

Artis roli outsidera přijímá a bere ji jako výzvu
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.