Dukla Praha začala svou druholigovou sezonu vítězstvím nad Českou Lípou

Výhrou 2:0 vstoupili do druhé nejvyšší soutěže fotbalisté Dukly Praha, kteří doma porazili soupeře z České Lípy. V dalších zápasech Kladno prohrálo 1:2 v Ústí nad Labem, Třinec bodoval remízou 1:1 v Prostějově. Táborsko hrálo bez branek v Kroměříži, Jihlava udolala doma 1:0 Žižkov.
Ve všech dnešních zápasech byl nerozhodný poločasový stav. Na Julisce poslal Duklu do vedení v 67. minutě Schánělec a v závěru přidal pojistku Tessilimi. Oba hráči skórovali při svém soutěžním debutu za klub.
Kladno v Ústí nad Labem vedlo po Jurčenkově penaltě. Ještě do poločasové pauzy vyrovnal Černý a v 89. minutě rozhodl střelou z otočky belgický záložník Idumbo-Muzambo.
Divoký závěr byl k vidění v Prostějově. V 87. minutě vedli domácí po Kadlecově ráně zpoza vápna, ve čtvrté minutě nastavení ale zajistil Třinci bod Abdoulkarim.
Výsledky 1. kola druhé ligy
Výsledky 1. kola druhé ligy
Dukla – Česká Lípa 2:0 (0:0), Jihlava – Žižkov 1:0 (0:0), Prostějov – Třinec 1:1 (0:0), Kroměříž – Táborsko 0:0, Ústí nad Labem – Kladno 2:1 (1:1).