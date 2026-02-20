Plzeňští fotbalisté si v úvodním kole vyřazovací části Evropské ligy odvezli z Athén remízu 2:2 poté, co museli čelit řeckému obratu. Právě charakter týmu těšil trenéra Martina Hyského vůbec nejvíce. Západočeši totiž dokázali v 80. minutě s Panathinaikosem srovnat a jako jediní v soutěži tak zůstali neporaženi.
Remízu beru. Kluci ukázali charakter a že to nevzdávají, pochvaloval si Hyský
Západočeši v Athénách brzy vedli, ale nakonec v závěru zachránili do domácí odvety v příštím týdnu nerozhodný stav. „Remízu beru. Myslím, že se hrál výborný fotbal. To, že jsme se vrátili a odvážíme odsud cenný výsledek, který nám dává velkou šanci poprat se o postup, je ukázka charakteru mužstva, které vedu,“ řekl Hyský.
„V Evropské lize jsme takových momentů zažili několik. Několikrát jsme hráli o hráče míň a dohrát do remízového stavu zápas, který si necháte otočit, je ukázka charakteru. Ukázka toho, že kluci to nevzdávají. Vážím si toho, jakým způsobem mužstvo zareagovalo na ty dva inkasované góly," dodal padesátiletý kouč, jehož svěřenci jako jediní prošli předchozí ligovou fází soutěže bez porážky.
Ocenil přínos střídajících hráčů. „Ať už Matěj Vydra, Tomáš Ladra, Alexandr Sojka nebo Matěj Valenta přišli na hřiště do zápasu s energií, s kvalitou a strašně pomohli týmovému výkonu a výsledku. Takže to je pro nás taky dobrá zpráva, přesně takhle to má být. Je vidět, že v šířce kádru kvalitu máme a že se na tyhle hráče v těžkých momentech můžeme spolehnout,“ uvedl Hyský.
Jeden ze střídajících Ladra v 80. minutě povedenou střelou zpoza vápna srovnal. „Šel s pokyny, aby udržel míče, abychom v přechodové fázi měli trochu víc klidu a kvality. Druhý důležitý úkol byl, aby trošku pomáhal v obranné fázi, protože už byl pokročilejší čas zápasu a docházejí vám síly. No a třetí moment byl, to samé platilo i pro Matěje Vydru nebo Matěje Valentu, aby šli dát gól,“ řekl Hyský.
„Nabádáme kluky, aby stříleli. Máme v týmu hráče, kteří to umějí. Když si vzpomenete, jaký gól dali Cheick Souaré v Římě nebo Lukáš Červ proti Portu. Víme, jakou má Tomáš kopací techniku. Viděl jsem to dobře z pohledu za ním, jak to trefil. Říkal jsem si, že to tam musí spadnout, protože to bylo fakt skvěle trefené do šibenice. (Brankář) Lafon se tam dostal, pro mě úplně zázračně, ale naštěstí to nevyrazil. Krásný gól, který nám dává velkou naději do odvety,“ dodal kouč.
Kvůli karetnímu ohrožení nenasadil jednu z opor obránce Václava Jemelku. „Měli jsme tři hráče z obranné řady pod hrozbou třetí žluté karty. Rozhodovali jsme se, věděli jsme, že jeden zůstane mimo. Vím, jakou kvalitu hráči mají, jsou zvyklí hrát na téhle úrovni. Klobouk dolů před Sampsonem Dwehem, co předvedl za výkon. Trošku se trápil před zápasem s lehčí virózou a nebyl úplně v plném tréninku, takže z toho důvodu výborný výkon,“ řekl Hyský.
„Karel Spáčil měl proti sobě extrémně dobrého hráče (Tetteha). Myslím, že u něj taky řada skvělých zákroků. Bohužel přes něj šly ty dva góly, ale vůbec bych neviděl, že to byla nějak jeho chyba. Těch chyb předtím bylo více a ukázala se kvalita domácích. Merchas Doski je vykartovaný pro odvetu. Jsem rád, že Sampson to odehrál bez karty a věřím, že bude připravený na další zápas,“ dodal Hyský.