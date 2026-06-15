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Fotbal

Rekordman Advocaat: Emoce nedávám najevo, ale tady nešlo jinak


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Ohlasy po utkání Německo – Curacao
Zdroj: ČT sport

Curacao za sebou má premiérový zápas na MS, ve kterém dokázalo dát gól favorizovanému Německu. Trenér Dick Advocaat si výkon svých svěřenců chválil. Po utkání mluvil o hrdosti i projevených emocích.

Advocaat se v 78 letech stal nejstarším trenérem v historii světových šampionátů, o primát po necelých třech dnech připravil na turnaji v Americe Miroslava Koubka. Slavný Nizozemec už v minulosti na mistrovství vedl svou rodnou vlast a Koreu, vystoupení s Curacaem ho ale dojalo.

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Sestřih utkání Německo – Curacao
Zdroj: ČT sport

Poprvé plakal při hymně před výkopem, když pak Livano Comenencia v 21. minutě srovnal na průběžných 1:1, otíral si na lavičce oči kapesníkem znovu.

„Souvisí to s radostí lidí na Curacau. Možná to je i otázkou mého věku, ale právě tehdy se emoce dostanou na povrch. Nemám to moc rád, nerad dávám emoce takhle najevo, ale když vidíte tu radost lidí okolo, je to fantastické,“ řekl Advocaat, který se k národnímu týmu Curacaa vrátil měsíc před šampionátem poté, co po postupu odstoupil kvůli nemoci dcery.

Momentum utkání hovoří o totální dominanci Německa
Zdroj: Opta / ČT sport

Malý ostrovní stát s pouhými 158 tisíci obyvateli proti Německu do 38. minuty držel senzační remízu 1:1, pak však inkasoval dvě branky do přestávky a po změně stran už nestačil.

„Očekávali jsme, že se nám toho proti Němcům podaří víc, ale nedokázali jsme to. Soupeř byl velmi, velmi silný a dostali jsme několik laciných gólů. Hráči vědí, že i když prohrají, neměli by být skleslí. To není ostuda. Myslím, že stále na sebe můžeme být pyšní,“ mínil Advocaat.

V dalších zápasech ve skupině E nejmenší stát v historii světových šampionátů změří síly s Ekvádorem a Pobřežím slonoviny. „Musíme z toho udělat krásný turnaj. Ve druhém a třetím zápase můžeme způsobit překvapení. Nakonec budeme rádi, že jsme byli součástí největšího fotbalového turnaje na světě,“ doplnil Advocaat.

Statistiky utkání Německo – Curacao
Zdroj: Opta/Reuters/ČT sport

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