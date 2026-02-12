Obhajoba španělského poháru se fotbalistům Barcelony vzdálila. V Madridu totiž utrpěli v úvodním semifinále debakl 0:4 s Atléticem, když všechny góly inkasovali v prvním poločase. Odvrátit vyřazení se svěřenci trenéra Hansiho Flicka pokusí v odvetě na Camp Nou 3. března.
Barcelona schytala debakl od Atlética už do poločasu
Katastrofální porážku Barcelony na stadionu Metropolitano zahájil už v 7. minutě brankář Joan García, jemuž prošel pod nohou míč po malé domů od Erica Garcíi a daroval tak Atléticu lacině vedení.
Další branky madridského klubu nastříleli do přestávky bývalý hráč Barcelony Antoine Griezmann, nedávná posila z Bergama Ademola Lookman a Julian Álvarez.
Flick poslal už v 37. minutě na trávník kanonýra Roberta Lewandowského. Katalánci však skóre neupravili ani kosmeticky, závěr dohrávali o deseti po červené kartě pro Erica Garcíu z 85. minuty.
Podle statistické společnosti Opta inkasovala Barcelona čtyři góly za poločas teprve podruhé od sezony 2004/05. Poprvé se jí to stalo při debaklu 2:8 od Bayernu Mnichov v srpnu 2020 v Lize mistrů.