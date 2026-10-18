Real zdolal Sevillu 4:1 a posunul se na třetí místo

Real Madrid v 9. kole španělské ligy porazil FC Sevillu 4:1 a vítěznou sérii na domácím stadionu prodloužil už na osm zápasů. Dvěma góly se blýskl Kylian Mbappé.
V tabulce se Real posunul na třetí místo o dva body před Betis Sevilla, který v sobotu podlehl vedoucí Barceloně 2:5. Na čelo má Real manko šest bodů. FC Sevilla ztratila potřetí v řadě a propadla se na šestou příčku.
Skóre otevřel ve 30. minutě záložník Realu Güler, když zpoza vápna trefil horní roh branky hostů. O sedm minut později přidal druhý gól Mbappé. Francouzský kanonýr na hraně vápna převzal přihrávku ze strany, efektní otočkou zmátl obránce, následně se kličkou zbavil i brankáře Vlachodimose a zakončil do prázdné branky.
V 63. minutě Mbappé vybojoval penaltu a sám ji proměnil, čímž prakticky rozhodl o osudu utkání. Sevilla sice deset minut před koncem snížila díky střídajícímu Buenovi, bílý balet ale o dvě minuty později zásluhou Diomandeho získal zpět třígólový náskok, který už udržel.
Výsledky 9. kola španělské fotbalové ligy
Výsledky 9. kola španělské fotbalové ligy
Pamplona – Santander 2:0 (9. Budimir z pen., 88. Osambela), Celta Vigo – Alavés 2:1 (53. Jutgla, 71. Rodríguez - 87. Novoa Ramos), Málaga – San Sebastian 2:5 (54. Niňo, 66. Matínez – 59. a 67. Oyarzabal, 3. Kubo, 26. Óskarsson, 73. Guedes), Real Madrid – FC Sevilla 4:1 (37. a 63. z pen. Mbappé, 30. Güler, 82. Diomande – 80. Bueno), Coruňa – Levante 1:1 (63. Nsongo – 82. Requena), Espaňol – Atlético 0:1 (89. Baena), Villarreal – Elche 0:0, Betis – FC Barcelona 2:5 (27. Gómez, 53. Azzalzúlí – 10. Yamal, 41. Rodri, 51. Gabriel Jesus, 62. García, 81. Olmo), Valencie – Bilbao 0:0, Pamplona – Santander 2:0 (9. Budimir z pen., 88. Osambela), Vigo – Alavés 2:1 (53. Jutgla, 71. Rodríguez – 87. Novoa Ramos).