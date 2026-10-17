Barcelona porazila Betis, výhru Atlética Madrid nad Espaňolem zařídil Baena

Fotbalisté Barcelony ani v 9. kole španělské ligy nezaváhali. Nad Betisem Sevilla zvítězili 5:2 a tabulku vedou o pět bodů před Atléticem Madrid. Druhý tým soutěže zapsal také triumf, na hřišti Espaňolu gólem střídajícího Baeny vyhrál 1:0. Úřadující mistr světa skóroval v 89. minutě.
Barcelona se ujala vedení díky Yamalovi, který zaznamenal osmou branku v sezoně. Víc v dosavadním průběhu La Ligy dal s 12 zásahy pouze jeho spoluhráč Raphinha, který však dnes vyšel naprázdno.
Domácí vyrovnali zásluhou Gómeze, na 2:1 pro Katalánce však chvíli před přestávkou zvýšil Rodri. Po přestávce přidal třetí branku hostů Gabriel Jesus, pak sice snížil Azzalzúlí, ale další šance Betisu sebralo vyloučení Bernala v 54. minutě.
Výhru Barcelony v početní převaze zpečetili García a Olmo. Výběr německého trenéra Flicka tak podeváté za sebou vstřelil minimálně tři góly, čímž vyrovnal klubový rekord.
Atlético mělo od prvních minut výraznou herní převahu, ale střeleckým zakončením chyběla přesnost. Nejblíže měl ke gólu minutu před koncem poločasu domácí záložník Cabrera, jehož centr skončil na břevně. Stejně skončila i střela hostujícího Llorenteho, který břevno orazítkoval střelou z dálky.
Nápor svěřenců trenéra Diega Simeoneho sílil a zápas vyvrcholil vítězným gólem Baeny, jenž se trefil zpoza vápna přesně k tyči. Nejproduktivnější hráč madridského týmu přidal ke dvěma asistencím čtvrtý gól v sezoně a při oslavě skočil do náručí argentinskému kouči.
Atlético zvítězilo v šestém soutěžním duelu po sobě a poprvé od prosince 2024 ovládlo tři ligové zápasy na hřištích soupeřů za sebou. Espaňol čeká na vítězství čtyři utkání.
Výsledky 9. kola španělské fotbalové ligy
Výsledky 9. kola španělské fotbalové ligy
Espaňol Barcelona – Atlético Madrid 0:1 (89. Baena), Villarreal – Elche 0:0, Betis Sevilla – FC Barcelona 2:5 (27. Gómez, 53. Azzalzúlí – 10. Yamal, 41. Rodri, 51. Gabriel Jesus, 62. García, 81. Olmo), Valencie – Bilbao 0:0.