Real Madrid si ve španělské fotbalové lize spravil chuť poté, co senzačně vypadl z poháru s Albacete. S Levante si poradil 2:0 a připsal si první výhru pod vedením trenéra Álvara Arbeloy. Ke třem bodům přispěl i Kylian Mbappé, který se vrátil do sestavy po zranění kolena a zaznamenal již padesátý gól v La Lize.
Real Madrid porazil Levante a napravil senzační vypadnutí z poháru
Arbeloa převzal Real jako dočasný kouč po odvolání Xabiho Alonsa, který u týmu skončil po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou. Při trenérově debutu madridský velkoklub ostudně prohrál ve Španělském poháru 2:3 s Albacete ze druhé ligy a ani proti sestupem ohroženému Levante si jeho hráči dlouho nemohli vypracovat výraznější gólovou příležitost.
To se změnilo až zvýšenou aktivitou po změně stran, která vyústila v penaltový faul na Mbappého. Reprezentační útočník pokutový kop s klidem proměnil. Na 50 branek potřeboval 53 zápasů, rychleji to za posledních 25 let dokázal jen Cristiano Ronaldo, jemuž stačilo 51 startů.
Převahu favorita pak završil stoper Asencio, který si naskočil na roh Gülera a hlavou poslal míč do sítě. Levante ve čtvrtém zápase pod vedením nového trenéra Luise Castra poprvé prohrálo a v tabulce je předposlední.