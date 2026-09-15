Real Madrid díky Espímu vydřel v nastavení výhru nad Elche

Realu Madrid vydřel v předehrávce 6. kola španělské ligy výhru 3:2 nad Elche a bodově se dotáhl na vedoucí Barcelonu, která má ale zápas k dobru. Gólem v nastavení favorita od druhé ztráty bodů v sezoně zachránil Espí. Uspěla i Valencie, která zareagovala na změnu trenéra první výhrou v ročníku. Pod vedením dočasného kouče Óscara Sáncheze zvítězila na hřišti Alavésu 1:0.
Real promarnil na hřišti soupeře poločasové vedení 2:0. První gól byl připsán jako vlastní brankáři Diturovi, do něhož se od tyče odrazil přímý kop tureckého mladíka Ardy Gülera. O druhý se krátce poté svou sedmou trefou v sezoně postaral francouzský kanonýr Mbappé.
Elche ale po přestávce po trefách Osoria a Niňa vyrovnalo a sahalo po remíze, nečekanou bodovou ztrátu ale v první minutě nastavení zažehnala souhra Mbappého s Espím.
Valencie po sérii čtyř porážek odvolala v neděli trenéra Carlose Corberána i sportovního ředitele. Premiéru s novým koučem tým zvládl, o prvním tříbodovém zisku rozhodl gólem v 78. minutě Rioja. Alavés naopak po skvostném vstupu do sezony podruhé za sebou prohrálo.
Výsledky 6. kola španělské fotbalové ligy
Výsledky 6. kola španělské fotbalové ligy
Vallecano – Espaňol 2:1 (3. Álvaro García, 26. Pedrosa – 54. Fernández), Alavés – Valencie 0:1 (78. Rioja), Elche – Real Madrid 2:3 (71. Osorio, 83. Niňo – 25. vlastní Dituro, 33. Mbappé, 90.+1 Espí).