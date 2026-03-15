Raphinha se postaral o výhru Barcelony proti Seville hattrickem

Fotbalisté Barcelony ve španělské lize zvítězili díky třem brankám Raphinhy 5:2 nad Sevillou. V tabulce jsou na prvním místě o čtyři body před Realem Madrid. Brazilský křídelník zaznamenal v dresu katalánského celku třetí hattrick a stal se prvním hráčem Barcelony od Lionela Messiho v roce 2019, kterému se to povedlo proti Seville. Mallorca zdolala doma oslabený Espaňol 2:1.
Raphinha se prosadil dvakrát z penalty během úvodních 21 minut. Hattrick završil v 51. minutě, když se po tečované střele trefil přesně k tyči. Kromě Brazilce se za Barcelonu prosadil ještě záložník Olmo a krajní obránce Cancelo. Za hosty v zápase korigoval v nastavení prvního a druhého poločasu Oso a Švýcar Sow.
Barcelona zvítězila na domácí půdě ve čtrnáctém ligovém zápase po sobě a oplatila Seville, která prohrála poprvé po pěti kolech, říjnovou porážku 1:4.
Mallorca otočila v závěrečné půlhodině zápas proti Espaňolu, zvítězila 2:1 a opustila sestupové pásmo. Pomohlo jí k tomu i vyloučení konžského záložníka Pickela, který v prvním poločase poslal barcelonský tým do vedení.
Hosté v oslabení vedení ztratili, vítěznou branku vstřelil Portugalec Samu Costa, který ostrovnímu celku zajistil první tříbodový zisk pod novým koučem Martínem Demichelisem.
Mallorca zvítězila po pěti ligových zápasech a na pásmo sestupu má nyní dvoubodový náskok. Espaňol čeká na vítězství už 11 kol od druhé poloviny prosince a v neúplné tabulce je sedmý.
Výsledky 28. kola španělské fotbalové ligy:
Mallorca – Espaňol Barcelona 2:1 (65. Torre, 88. Samu Costa – 36. Pickel), FC Barcelona – FC Sevilla 5:2 (9., 21. obě z pen. a 51. Raphinha, 38. Olmo, 60. Cancelo – 45.+3 Oso, 90.+2 Sow), Betis Sevilla – Celta Vigo 1:1 (49. Bellerín – 4. Jutgla),
21:00 San Sebastian – Pamplona.