Fotbal

Raphinha se postaral o výhru Barcelony proti Seville hattrickem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Barcelony ve španělské lize zvítězili díky třem brankám Raphinhy 5:2 nad Sevillou. V tabulce jsou na prvním místě o čtyři body před Realem Madrid. Brazilský křídelník zaznamenal v dresu katalánského celku třetí hattrick a stal se prvním hráčem Barcelony od Lionela Messiho v roce 2019, kterému se to povedlo proti Seville. Mallorca zdolala doma oslabený Espaňol 2:1.

Raphinha se prosadil dvakrát z penalty během úvodních 21 minut. Hattrick završil v 51. minutě, když se po tečované střele trefil přesně k tyči. Kromě Brazilce se za Barcelonu prosadil ještě záložník Olmo a krajní obránce Cancelo. Za hosty v zápase korigoval v nastavení prvního a druhého poločasu Oso a Švýcar Sow.

Barcelona zvítězila na domácí půdě ve čtrnáctém ligovém zápase po sobě a oplatila Seville, která prohrála poprvé po pěti kolech, říjnovou porážku 1:4.

Mallorca otočila v závěrečné půlhodině zápas proti Espaňolu, zvítězila 2:1 a opustila sestupové pásmo. Pomohlo jí k tomu i vyloučení konžského záložníka Pickela, který v prvním poločase poslal barcelonský tým do vedení. 

Hosté v oslabení vedení ztratili, vítěznou branku vstřelil Portugalec Samu Costa, který ostrovnímu celku zajistil první tříbodový zisk pod novým koučem Martínem Demichelisem.

Mallorca zvítězila po pěti ligových zápasech a na pásmo sestupu má nyní dvoubodový náskok. Espaňol čeká na vítězství už 11 kol od druhé poloviny prosince a v neúplné tabulce je sedmý.

Výsledky 28. kola španělské fotbalové ligy:

Mallorca – Espaňol Barcelona 2:1 (65. Torre, 88. Samu Costa – 36. Pickel), FC Barcelona – FC Sevilla 5:2 (9., 21. obě z pen. a 51. Raphinha, 38. Olmo, 60. Cancelo – 45.+3 Oso, 90.+2 Sow), Betis Sevilla – Celta Vigo 1:1 (49. Bellerín – 4. Jutgla),
21:00 San Sebastian – Pamplona.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.