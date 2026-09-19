Raphinha sázel jeden gól za druhým a Barcelona otočila zápas v Seville

Fotbalisté Barcelony ve španělské lize otočili zápas se Sevillou, na jejím hřišti i díky hattricku Brazilce Raphinhy zvítězili 3:1 a zůstávají se stoprocentní bilancí v čele La Ligy. Křídelník Barcelony je s 12 góly nejlepším střelcem soutěže.
Sevillu poslala do vedení v 19. minutě nová posila na hostování z AC Milán francouzský záložník Fofana, který se trefil hlavou do protipohybu brankáře Livakoviče. Barcelona skóre srovnala po třech minutách, když Raphinha po úspěšném zaseknutí míče okolo bránícího hráče zamířil přesně k tyči.
Zbývající branky přidal brazilský křídelník ve druhém poločase. V 52. minutě se trefil hlavou a po více než hodině hry si na hraně ofsajdu naběhl na přízemní míč za sevillskou obranu a přeloboval bezmocného brankáře Vlachodimose. Obě branky Raphinhovi připravil Yamal.
Výsledky 7. kola španělské ligy
Výsledky 7. kola španělské ligy
Pamplona – Vallecano 1:1 (16. Budimir – 50. Camello), Bilbao – Alavés 0:0, Celta Vigo – Santander 5:0 (78. a 90.+2 Durán, 32. H. González z pen., 43. Moriba, 69. Roman), FC Sevilla – FC Barcelona 1:3 (19. Fofana – 22., 52. a 69. Raphinha).