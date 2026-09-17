Fotbal

Nezastavitelná Barcelona. Je to otázka nastavení, pořád chtít víc gólů, uvedl Raphinha


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Sedm zápasů, sedm vítězství a skóre 33:7 zdobí fotbalisty Barcelony v této sezoně ve všech soutěžích. V šestém kole La Ligy rozstříleli Santander 7:2 a se stoprocentní bilancí dál vedou španělskou ligu o tři body před Realem Madrid. Tři branky dal Raphinha a ujal se vedení v pořadí střelců. Po zápase autor hattricku řekl, že všichni hráči jsou hladoví po gólech.

„A pořád chtějí víc a víc. Je to otázka nastavení, pořád se snažit vstřelit víc gólů a vytvářet si další šance,“ řekl Raphinha. Po šesti ligových zápasech má na kontě devět branek z 28, které Barcelona soupeřům nastřílela. Už popáté při vítězství dali její hráči pět či více gólů. Takový start do sezony katalánský celek ještě nikdy nezažil.

Barcelonu poslal do vedení už v 8. minutě výstavní ranou z dálky Cancelo. Z pokutového kopu zvýšil Raphinha a na snížení Guyeho pak odpověděl Cancelo další dalekonosnou střelou, kterou tečoval do brány jeden z hostujících hráčů. Druhou branku v zápase pak přidal Raphinha. Barcelona mohla v závěru poločasu náskok ještě zvýraznit, Yamal ale neproměnil další penaltu.

Ve druhém poločase nejprve snížil Zabirí, jenž obral po malé domů o míč brankáře Sczczesného, který v poločase vystřídal zraněného Garcíu. Vzápětí ale opět zvýraznil vedení favorita Raphinga, který se ani podruhé v zápase ze značky pokutového kopu nemýlil. Dal už celkově devátou branku v sezoně a v tabulce střelců se dostal do čela o dva góly před Mbappého. Výhru favorita ještě zvýraznili Gabriel Jesus a Yamal.

„Vždycky je skvělé dobře začít, ale rozhodující je, jak skončíte,“ upozornil trenér Hansi Flick. Radost má nejen z výsledků. „Dodává nám to sebevědomí, líbí se mi dynamika a intenzita. Všichni tlačí, zapojují se. To, jak pracujeme jako tým, je klíčové,“ pochvaloval si po další kanonádě na Camp Nou.

Výsledky 6. kola španělské ligy

La Coruňa – FC Sevilla 0:1 (52. Sierra), Atlético Madrid – Pamplona 4:0 (24. David, 54. I Kang-in, 63. Le Normand, 82. Baena), Barcelona – Santander 7:2 (25. z pen., 42. a 67. z pen. Raphinha, 8. Cancelo, 36. vlastní Villalibre, 79. Jesus, 89. Yamal – 30. Gueye, 65. Zabirí).

V dalších utkáních středečního 6. kola Deportivo La Coruňa po návratu do nejvyšší soutěže poprvé v sezoně prohrálo, podlehlo na domácím hřišti Seville 0:1. La Coruňa, která utkání dohrávala v deseti, je v neúplné tabulce sedmá, Sevilla se díky vítězství posunula na čtvrté místo. Jen o skóre před ní je Atlético Madrid, které rozstřílelo Pamplonu 4:0. Atlético i Sevilla ztrácejí dva body na druhý Real Madrid.

La Coruňa držela v prvním poločase se Sevillou bezbrankové skóre. V 52. minutě si ale Sierra našel vyražený míč a pohotovou střelou z voleje skóroval. Jen o několik minut později šli domácí do deseti poté, co červenou kartu za zákrok na Sierru dostal Angeliňo, a na zvrat už nedosáhli.

Atlético potvrdilo, že se mu proti Pamploně daří. Z posledních 14 vzájemných zápasů prohrálo jediný a ani dnes nezaváhalo. První poločas vyhráli svěřenci Diega Simeoneho 1:0, po přestávce pak šance využívali lépe a přidali další tři góly. Brankář hostů navíc řadu dalších střel pochytal.

Utkání mezi Levante a Athleticem Bilbao bylo odloženo kvůli prudké bouřce, po níž bylo hřiště silně podmáčené. Náhradní termín zatím nebyl určen.

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