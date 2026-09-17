Nezastavitelná Barcelona. Je to otázka nastavení, pořád chtít víc gólů, uvedl Raphinha

Sedm zápasů, sedm vítězství a skóre 33:7 zdobí fotbalisty Barcelony v této sezoně ve všech soutěžích. V šestém kole La Ligy rozstříleli Santander 7:2 a se stoprocentní bilancí dál vedou španělskou ligu o tři body před Realem Madrid. Tři branky dal Raphinha a ujal se vedení v pořadí střelců. Po zápase autor hattricku řekl, že všichni hráči jsou hladoví po gólech.
„A pořád chtějí víc a víc. Je to otázka nastavení, pořád se snažit vstřelit víc gólů a vytvářet si další šance,“ řekl Raphinha. Po šesti ligových zápasech má na kontě devět branek z 28, které Barcelona soupeřům nastřílela. Už popáté při vítězství dali její hráči pět či více gólů. Takový start do sezony katalánský celek ještě nikdy nezažil.
Barcelonu poslal do vedení už v 8. minutě výstavní ranou z dálky Cancelo. Z pokutového kopu zvýšil Raphinha a na snížení Guyeho pak odpověděl Cancelo další dalekonosnou střelou, kterou tečoval do brány jeden z hostujících hráčů. Druhou branku v zápase pak přidal Raphinha. Barcelona mohla v závěru poločasu náskok ještě zvýraznit, Yamal ale neproměnil další penaltu.
Ve druhém poločase nejprve snížil Zabirí, jenž obral po malé domů o míč brankáře Sczczesného, který v poločase vystřídal zraněného Garcíu. Vzápětí ale opět zvýraznil vedení favorita Raphinga, který se ani podruhé v zápase ze značky pokutového kopu nemýlil. Dal už celkově devátou branku v sezoně a v tabulce střelců se dostal do čela o dva góly před Mbappého. Výhru favorita ještě zvýraznili Gabriel Jesus a Yamal.
„Vždycky je skvělé dobře začít, ale rozhodující je, jak skončíte,“ upozornil trenér Hansi Flick. Radost má nejen z výsledků. „Dodává nám to sebevědomí, líbí se mi dynamika a intenzita. Všichni tlačí, zapojují se. To, jak pracujeme jako tým, je klíčové,“ pochvaloval si po další kanonádě na Camp Nou.
Výsledky 6. kola španělské ligy
Výsledky 6. kola španělské ligy
La Coruňa – FC Sevilla 0:1 (52. Sierra), Atlético Madrid – Pamplona 4:0 (24. David, 54. I Kang-in, 63. Le Normand, 82. Baena), Barcelona – Santander 7:2 (25. z pen., 42. a 67. z pen. Raphinha, 8. Cancelo, 36. vlastní Villalibre, 79. Jesus, 89. Yamal – 30. Gueye, 65. Zabirí).
V dalších utkáních středečního 6. kola Deportivo La Coruňa po návratu do nejvyšší soutěže poprvé v sezoně prohrálo, podlehlo na domácím hřišti Seville 0:1. La Coruňa, která utkání dohrávala v deseti, je v neúplné tabulce sedmá, Sevilla se díky vítězství posunula na čtvrté místo. Jen o skóre před ní je Atlético Madrid, které rozstřílelo Pamplonu 4:0. Atlético i Sevilla ztrácejí dva body na druhý Real Madrid.
La Coruňa držela v prvním poločase se Sevillou bezbrankové skóre. V 52. minutě si ale Sierra našel vyražený míč a pohotovou střelou z voleje skóroval. Jen o několik minut později šli domácí do deseti poté, co červenou kartu za zákrok na Sierru dostal Angeliňo, a na zvrat už nedosáhli.
Atlético potvrdilo, že se mu proti Pamploně daří. Z posledních 14 vzájemných zápasů prohrálo jediný a ani dnes nezaváhalo. První poločas vyhráli svěřenci Diega Simeoneho 1:0, po přestávce pak šance využívali lépe a přidali další tři góly. Brankář hostů navíc řadu dalších střel pochytal.
Utkání mezi Levante a Athleticem Bilbao bylo odloženo kvůli prudké bouřce, po níž bylo hřiště silně podmáčené. Náhradní termín zatím nebyl určen.