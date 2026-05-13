PSG je znovu francouzským mistrem. Popáté za sebou

Francouzský titul zůstává v rukou PSG, které se raduje popáté za sebou. Pařížský klub zvítězil v dohrávce 29. kola na hřišti druhého Racingu Lens 2:0 a v čele tabulky má náskok devíti bodů. Oba týmy čeká už jenom jeden zápas.
PSG vyhrál ligu počtrnácté. Dvanáct titulů přitom získal od roku 2013, jeho mistrovskou sérii dokázaly přerušit jen Monako a Lille.
Hosty, jimž by v Lens stačila k titulu i remíza, dostal do vedení Kvaratskhelia, který v 29. minutě potrestal soupeřovo zaváhání v rozehrávce. Domácí se snažili, vyrovnat mohl i někdejší slávista Sima, ale brankář Safonov několika zákroky udržel Pařížanům náskok.
V závěru po brejku pojistil výhru PSG střídající Mbaye. Lens dokázal ve vzájemných zápasech zvítězit naposledy v lednu 2023, pak následovala série osmi porážek.
Lens má jistou účast v Lize mistrů, o třetí postupové místo budou v neděli v posledním kole bojovat Lille, Lyon a Rennes. Hráče PSG pak 30. května v Budapešti čeká finále Ligy mistrů, trofej budou obhajovat proti Arsenalu.