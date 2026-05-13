Fotbal

PSG je znovu francouzským mistrem. Popáté za sebou


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Francouzský titul zůstává v rukou PSG, které se raduje popáté za sebou. Pařížský klub zvítězil v dohrávce 29. kola na hřišti druhého Racingu Lens 2:0 a v čele tabulky má náskok devíti bodů. Oba týmy čeká už jenom jeden zápas.

PSG vyhrál ligu počtrnácté. Dvanáct titulů přitom získal od roku 2013, jeho mistrovskou sérii dokázaly přerušit jen Monako a Lille.

Hosty, jimž by v Lens stačila k titulu i remíza, dostal do vedení Kvaratskhelia, který v 29. minutě potrestal soupeřovo zaváhání v rozehrávce. Domácí se snažili, vyrovnat mohl i někdejší slávista Sima, ale brankář Safonov několika zákroky udržel Pařížanům náskok.

V závěru po brejku pojistil výhru PSG střídající Mbaye. Lens dokázal ve vzájemných zápasech zvítězit naposledy v lednu 2023, pak následovala série osmi porážek.

Lens má jistou účast v Lize mistrů, o třetí postupové místo budou v neděli v posledním kole bojovat Lille, Lyon a Rennes. Hráče PSG pak 30. května v Budapešti čeká finále Ligy mistrů, trofej budou obhajovat proti Arsenalu.

Přečtěte si také

Není lepší mužstvo než PSG. Bayern se na naši úroveň dostal, říkal po postupu Enrique

7. 5. 2026

Není lepší mužstvo než PSG. Bayern se na naši úroveň dostal, říkal po postupu Enrique
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.