Není lepší mužstvo než PSG. Bayern se na naši úroveň dostal, říkal po postupu Enrique

Trenér francouzského PSG Luis Enrique se po postupu do finále Ligy mistrů nedržel zpátky. Zopakoval slova o tom, že v současnosti není lepšího mužstva. Podle španělského trenéra se ale semifinálový soupeř Bayern Mnichov dostal na úroveň Pařížanů.
Pařížané ve středeční odvetě semifinále remizovali v Mnichově 1:1 s Bayernem a díky domácí výhře 5:4 postoupili znovu do finále. „Říkal jsem vám po ligové fázi, že nevidím žádné lepší mužstvo, než jsme my. Všichni mě za to kritizovali, ale měl jsem pravdu. Bayern byl dnes na naší úrovni,“ řekl Enrique. „Jsme podruhé za sebou ve finále Ligy mistrů, to mluví za vše. Ukázali jsme, jaký jsme tým,“ přidal.
Odveta v Mnichově nenabídla gólovou přestřelku jako úvodní duel v Paříži. Hosty poslal do vedení ve třetí minutě Ousmane Dembélé. Bayern snížil až v nastavení zásluhou Harryho Kanea. „Byl to špičkový zápas dvou vyspělých týmů. V průběhu tří let, co jsem v klubu, jsme ukázali, že dokážeme zvládat různá utkání. Nejradši vyhráváme dobrým fotbalem, ale máme rádi i bitvy. Jsme schopní se vypořádat se všemi výzvami,“ uvedl pětapadesátiletý španělský kouč.
Enrique bude 30. května v Budapešti proti Arsenalu útočit na svůj třetí trenérský triumf v milionářské soutěži. Kromě loňského vítězství uspěl i v roce 2015 na lavičce Barcelony. PSG se může stát druhým mužstvem v éře Ligy mistrů, které obhájí trofej. Mezi lety 2016 až 2018 vyhrál dokonce třikrát za sebou Real Madrid.
Opačné emoce měl Vincent Kompany, který vedl poražené. „Samozřejmě je to teď trochu hořké, ale zklamání ve mně obvykle nepřetrvává příliš dlouho. Letos v Lize mistrů končíme, ale přijde další šance, třeba hned příští rok. Tohle mě obrovsky motivuje,“ řekl Kompany.
„Rozhodly úplné maličkosti, musíme být efektivnější v koncovce. Nesmí ale zapadnout, že jsme sehráli naprosto vyrovnaný dvojzápas proti PSG, který má neuvěřitelnou kvalitu a poslední dva roky je možná nejlepším týmem v Evropě,“ podotkl Kompany.
Bayern v této sezoně obhájil německý titul, další trofej přidal v domácím Superpoháru. Na konci května ho čeká ještě finále Německého poháru proti Stuttgartu.