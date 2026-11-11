Proti Španělům musíte hrát dokonale ve všech aspektech, má jasno Denia

Aby mohl národní tým v zápase Ligy národů proti Španělům bodovat, musí podat dokonalý výkon ve všech aspektech hry. O tom je přesvědčen trenér Čechů Santi Denia. Po říjnovém utkání v Oviedu ho v Praze čeká druhý souboj proti krajanům. V základní sestavě má otazník už jen nad složením středu zálohy. Přímý přenos sledujte ve čtvrtek od 19:30 na ČT sport, úvodní hvizd zazní ve 20:45.
Úřadující mistři světa i Evropy ze Španělska nenašli v základní době přemožitele už 42 zápasů. V úvodním vzájemném měření sil ve skupině vyhráli nad Čechy 3:1.
„Nemůžete hrát jen skoro dokonale, proti Španělům musíte hrát úplně dokonale ve všech aspektech, abyste je mohli předčit. Defenzivní fázi, standardní situace, přechodovou fázi do útoku, obecně vše musíte dělat dobře. Pokud budete hrát v nízkém bloku, na to oni mají zbraně, budete trpět,“ řekl Denia.
„Oni hrají vždy dokonale. Naše práce je, aby hráči věřili tomu, že to dokážou. Skoro jsme získali body proti Chorvatsku, konkurovali jsme doma Anglii, hráli jsme dobře v Oviedu. Takže myslím, že hráči věří tomu, že můžeme získávat body,“ doplnil Denia.
Podruhé od letního příchodu na lavičku českého týmu, kde po mistrovství světa nahradil kouče Miroslava Koubka, ho čeká souboj s krajany a někdejším kolegou u mládežnických reprezentací Luisem de la Fuentem.
„Všechny je znám, moc rád je uvidím. Ale jakmile zazní úvodní hvizd, tohle všechno pouštím z hlavy. Chci, aby si můj tým vedl dobře. Nebudu říkat, že je to zvláštní, je to něco, co se trenérům může stávat. Po zápase krajanům popřeju hodně štěstí, ale během něj se budu soustředit jen na náš tým,“ podotkl Denia.
Základní sestava? „Plus minus to máme připravené“
O základní sestavě má téměř jasno. „Plus minus to máme připravené. Samozřejmě nás ještě čeká poslední trénink. Jsme rádi, že všech 24 hráčů, kteří přijeli v pondělí, jsou v pořádku, nemají problémy. To je pro trenéra reprezentace důležité, že nemusí řešit žádné zranění. Připraveni jsou všichni, ale do zápasu můžeme mít jen 23 hráčů. První, kdo se sestavu dozví, jsou naši hráči,“ upozornil Denia.
Kvůli trestu za dvě žluté karty mu bude scházet záložník Michal Sadílek, ve středu pole by mohl naskočit navrátilec po zranění Tomáš Souček. „Na tuto pozici máme čtyři pět možností. Máme nováčka Davida Kozla, kterému se velmi daří v Mladé Boleslavi. Lukáš Červ a Alex Král mají zkušenosti z předchozího srazu. Tomáš Souček odehrál za reprezentaci 93 zápasů, takže má také zkušenosti. Všichni čtyři mohou nastoupit,“ poznamenal Denia.
S novým týmem prohrál všechny čtyři dosavadní utkání. V nadcházejících duelech se Španělskem a v Chorvatsku se s mužstvem pokusí odvrátit sestup z elitní skupiny A. „Chceme ty zápasy, které nás čekají, vyhrát. Být třetí v tabulce, to vám změní život. Ať už co se týče soutěže, nebo v jakém budete koši při losování kvalifikace mistrovství Evropy. Hodně jsme se o tom bavili. Měli jsme méně času na přípravu, ale dali jsme do toho hodně energie,“ uvedl Denia.
Španělsko bez Yamala, Rodriho a Oyarzabala
Španělům budou ze zdravotních důvodů scházet opory útočník Lamine Yamal, kapitán Rodri a nejlepší střelec Mikel Oyarzabal. „Víme, že mají skvělé náhradníky. Proto jsou mistři světa, protože mají nejlepší hráče na všechny pozice i nejlepší náhradníky. Samozřejmě je škoda, že tu není Rodri, držitel Zlatého míče. Škoda, že tu není Lamine. Fanoušci by tyto hráče chtěli vidět, zaplatili si za vstupenky. Ale to my neovlivníme, i tak čelíme těm nejlepším hráčům,“ zdůraznil Denia.
„Pro nás to nemění vůbec nic, plán na zápas je stejný. Španělsko má strukturu v defenzivě stálou. Kdyby tam byl Rodri, mohlo by se to trochu změnit. Uvidíme, kdo nastoupí na jeho místě. Bránit Yamala je samozřejmě složité, musíte na to mít dobré hráče. Nechceme reagovat na jednotlivé španělské individuality.“
Pro jeho tým by mohlo být drobnou výhodou současné nevlídné počasí v Praze. Například v Barceloně je aktuálně 23 stupňů Celsia. „Uvidíme, jestli to pro nás bude trošku výhoda, že je rozesmutní déšť a zima. Že toho budeme moci využít, protože jsme na to více zvyklí. Hřiště bude rychlé a v dobrém stavu. Ale nemyslím si, že to bude nějaký rozhodující faktor,“ dodal Denia.