Vítězný gól Sportingu pro mě byl životní zážitek, přiznal Daněk

Kryštof Daněk cítí v Linci dobrou formu a věří, že si ji přenese i do reprezentace. Během podzimu se mu daří i střelecky a vítězný gól v utkání Ligy mistrů na hřišti Sportingu Lisabon považuje za největší fotbalový zážitek v životě, uvedl třiadvacetiletý ofenzivní záložník LASK.
Za národní tým Daněk odehrál zatím jen dva zápasy před rokem v listopadu proti San Marinu a Gibraltaru. Vrací se o dost zkušenější, LASK získal v minulé sezoně double a dává o sobě vědět i v Lize mistrů.
„Daří se nám. Jsme třetí v tabulce, v Lize mistrů jsme v některých zápasech také slušně obstáli. V klubu panuje spokojenost a já se také cítím velmi dobře. Doufám, že to dokážu přenést sem,“ uvedl rodák z Olomouce.
O víkendu skóroval v ligovém duelu v Riedu, v sezoně má pět tref v soutěžních zápasech. Největší ohlas vzbudil jeho vítězný gól proti Sportingu. LASK v Lisabonu zvítězil 3:2.
„Fotbalově to byl určitě můj největší životní zážitek. Něco neskutečného, člověk si to může jen vysnít. Celý tým tam podal nadprůměrný výkon. Sporting je velký klub a nám se podařilo je porazit. Teď jsme zdolali i Slovan Bratislava, takže vidina postupu do vyřazovací fáze Ligy mistrů tam je, i když zápasy s dalšími soupeři budou velmi těžké,“ řekl Daněk.
Liga mistrů zvedla na nohy doslova celý Linec. „Klub ji hraje poprvé v celé historii. Nikdy to tam neměli, je to cítit i ve městě. Fanoušci jsou vděční, že jim přinášíme radost z fotbalu. S Liverpoolem jsme prohráli 3:6, to byl ještě o něco vyšší level než Sporting. Předvedli nám velkou kvalitu, není lehké s takovými týmy hrát,“ poznamenal bývalý hráč Olomouce, Sparty a Pardubic.
Linec je s šesti body v polovině ligové fáze na postupové 16. příčce společné tabulky 36 mužstev. „Každá minuta na hřišti v Lize mistrů je skvělá. Fotbalově je to nejvíc. Užívám si každý okamžik, moc si soutěže vážím. Navíc máme i nějaké body. Kluci v šatně se koukali, že před rokem se dalo postoupit s devíti body a mírně pasivním skóre, ambice jít dál určitě máme,“ řekl Daněk.
Začátek Ligy národů sledoval jako divák, tentokrát už si o nominaci do reprezentace svými výkony řekl. „Těšil jsem se moc. Viděl jsem i minulý sraz, herní projev našeho týmu se mi líbil. Byly to skvělé zápasy, všichni tři soupeři ve skupině jsou velmi nároční. Změřit s nimi síly je sen každého fotbalisty,“ uvedl mistr Rakouska.
Češi jsou zatím v elitní divizi Ligy národů bez bodu. Oba zápasy s Anglií už mají za sebou, ve čtvrtek na Letné přivítají Španělsko a v neděli v Osijeku nastoupí proti Chorvatsku.
„Španělé jsou mistři světa, nejtěžší možný soupeř. Když to řeknu blbě, člověk proti nim nemá co ztratit. Extrémně náročný zápas, ale chceme se maximálně připravit, abychom byli schopní uspět. Může se stát cokoliv, chceme odejít s co nejlepším výsledkem,“ řekl Daněk.