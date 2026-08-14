Prohráli jsme si to doma. Teď ale máme na čem stavět, uznal Horejš

Trenér David Horejš považuje za hlavní příčinu vyřazení Hradce Králové ve 3. předkole Evropské ligy s Besiktasem Istanbul úvodní domácí prohru 0:1 z minulého týdne. Stejným poměrem Východočeši podlehli i v Turecku. Navzdory dvěma porážkám byl na výkon svého týmu hrdý. Věří, že závěrečné play-off Konferenční ligy proti Panathinaikosu Athény votroci zvládnou.
Hradec v úvodním duelu nevyužil řadu šancí, navíc dohrával v početní výhodě. Navzdory ní však inkasoval a na stadionu Besiktase musel dohánět ztrátu, což se mu ale nepovedlo. Jediný gól vstřelil křídelník Václav Černý.
„Samozřejmě zklamání převládá, ale myslím si, že jsme si to prohráli v prvním zápase, v němž jsme měli příležitosti, ale doma jsme nedokázali vstřelit branku a pak jsme v přesilovce dostali gól. Ten rozhodl. Makali jsme, dali jsme do toho všechno, ale Besiktas byl ve dvojzápase lepší, nedokázali jsme vstřelit branku a postoupil zaslouženě,“ uvedl Horejš.
K prvnímu duelu se ještě vrátil. „Tam se to lámalo. Kdybychom si z prvního zápasu odvezli lepší výsledek, tak to bylo jiné. Hráli jsme dobře, pak jsme bohužel dostali gól po brejkové situace, tím se domácí dostali do dvougólového vedení. Kluci makali, dali do toho všechno, ale rozhodla kvalita na posledních 30 metrech od brány,“ prohlásil kouč.
Na svůj výběr byl i tak pyšný. „Ve dvojzápase jsme nebyli tak dobří, jak bychom si představovali. Je to pro nás informace, na čem dál pracovat, protože to rozhodlo dvojutkání. Jsem hrdý na výkon, který jsme předvedli, není se za co stydět. Byli jsme konkurenceschopní velkému týmu,“ podotkl někdejší hráč a kouč Českých Budějovic.
Votroci nyní mají pauzu, ligový zápas na hřišti nováčka Zbrojovky Brno si nechali z neděle odložit na září. Další duel je čeká za týden v řecké metropoli, kde rozehrají závěrečné dvojutkání o postup do ligové fáze Konferenční ligy. Panathinaikos postoupil přes CSKA 1948 Sofia až v prodloužení odvetného zápasu v Bulharsku.
„Je to velký klub, čeká nás nepříjemný soupeř. Zvládli jsme dvojzápas s Tromsö velice dobře, na Besiktas, velký klub, jsme nestačili, ale byli jsme konkurenceschopní. Je určitě na čem stavět. Musíme se připravit na další dvojzápas a věřím, že ho zvládneme a v Evropě zůstaneme,“ řekl Horejš.