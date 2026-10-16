Prohráli jsme se ctí, řekl Kozel. Dva góly Freiburgu mohou Jablonci pomoct

Trenér fotbalistů Jablonce Luboš Kozel byl navzdory porážce 2:3 ve Freiburgu v úvodním kole Konferenční ligy spokojený s tím, jaký výkon jeho mužstvo proti lídrovi německé nejvyšší soutěže předvedlo. Podle pětapadesátiletého kouče vyšli Severočeši z duelu s velkým favoritem se ctí, cenil si i dvou vstřelených gólů na hřišti finalisty minulé sezony Evropské ligy.
„Byla to porážka se ctí. Vím, kdo proti nám stál, proto jsem s výkonem poměrně spokojený. Dá se na něm stavět. Cením si toho, že to bylo jen o gól a že průběh nebyl jednostranný,“ řekl Kozel. „Snažili jsme se hrát aktivně i na míči, konstruktivně, i když to bylo proti jejich presinku velmi těžké. Vítězství domácích je zasloužené,“ zhodnotil.
Skóre otevřel po čtvrthodině Vincenzo Grifo, hosté srovnali ještě do poločasu zásluhou Antonína Růska. Freiburg si vypracoval velký tlak a řadu šancí, znovu do vedení ale šel po kuriózním vlastním gólu Dušana Pavloviče z 56. minuty. Míč se odrazil od srbského stopera směrem na bránu, levý bek Jiří Sláma ho ještě stihl odkopnout a sudí následně odpískal útočný faul na gólmana Jana Hanuše. Videorozhodčí však odhalil, že míč byl celým objemem za čárou a jablonecký brankář nebyl nedovoleně atakován.
„Před druhým gólem jsme mohli jít do protiútoku, místo toho zkažená přihrávka, rohový kop a z něj takový gól negól. Pak to Eggestein krásně trefil na 3:1, také jsme to mohli řešit jinak. Byly to laciné branky, ale tak to někdy je. Neříkám, že kdybychom neudělali tyto chyby, že by soupeř nevyužil jiné šance,“ uvedl Kozel.
Ve třetí minutě nastavení snížil střídající Garang Kuol, na vyrovnání už ale Severočechům nezbyl čas. „Dali jsme tady dva góly, což je pro nás dobré vysvědčení. Na to, že Freiburg dostal v Bundeslize za pět kol čtyři góly, z toho ještě tři ze standardek,“ podotkl Kozel.
Každý gól se může počítat, tuší Kozel
„Až do konce jsme chtěli uhrát co nejlepší výsledek. Po posledním kole může být v tabulce pět šest týmů se stejným počtem bodů a bude rozhodovat každý gól, tak to aspoň bylo v minulých sezonách,“ upozornil jablonecký trenér.
Poprvé v sezoně se musel obejít bez zraněného útočníka Lamina Jawa, kterého v ofenzivě zastoupili Růsek a Saidou Alioum. „Tonda splnil, co měl. Dal gól, to je pro útočníka to hlavní. S ním i s Aliouem jsem spokojený, i když ten byl namočený v té situaci před druhým inkasovaným gólem. Ale nesundali jsme ho kvůli výkonu, spíš kvůli běžeckým datům. Tyhle sprintery musíme hlídat, abychom je měli zdravé,“ vysvětlil Kozel střídání kamerunského útočníka ze 66. minuty.
Jablonec čeká druhé kolo hlavní fáze Konferenční ligy už za týden. Doma přivítá dalšího z favoritů soutěže Brighton, který ve čtvrtek porazil 4:0 Žalgiris Kaunas.