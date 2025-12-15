Fotbal

Přestřelka na Old Trafford neměla vítěze


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Třikrát vedli, jednou prohrávali a nakonec získali jen bod. Fotbalisté Manchesteru United v dohrávce 16. kola anglické ligy před svými fanoušky pouze remizovali 4:4 s Bournemouthem. Favorité vedli ještě šest minut před koncem.

United poslal ve 13. minutě do vedení Amad Diallo, ale za Bournemouth vyrovnal sedmou brankou v sezoně Antoine Semenyo. V nastavení první půle domácím vrátil náskok Casemiro.

Hosté po přestávce skóre otočili zásluhou Evanilsona a Marcuse Taverniera, ale i United předvedli obrat. Bruno Fernandes vyrovnal a na 4:3 v 79. minutě upravil Matheus Cunha. Poslední slovo však měl v 84. minutě Eli Junior Kroupi.

Manchesterský celek je v tabulce šestý, ale stejně bodů má pátý Crystal Palace i sedmý Liverpool a osmý Sunderland. Bournemouth v Premier League protáhl sérii bez vítězství na sedm zápasů a je třináctý.

