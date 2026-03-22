Hráči Newcastle opět kouzlo Sunderlandu nezlomili

Gólem v závěru utkání prohráli fotbalisté Newcastlu na svém stadionu se Sunderlandem 1:2. V anglické lize ve vzájemných zápasech nedokázali zvítězit už v jedenácti utkáních a více než 14 let. Naposledy se jim to povedlo v srpnu 2011, poslední domácí triumf je ještě téměř o rok starší. Sunderland se po 31. kole posunul o bod před Newcastle na 11. místo.
Domácí tým přitom do utkání vstoupil daleko lépe a po chybě obránce O'Niena v rozehrávce vedl už od desáté minuty zásluhou Gordona. Vedení mohl Newcastle i navýšit, ale hlavička Botmana skončila na levé tyči Ellborgovy branky a hosté po přestávce vyrovnali gólem Talbího.
Newcastlu potom v 75. minutě rozhodčí neuznali branku Thiawa kvůli faulu. Poslední slovo tak měl sunderlandský útočník Brian Brobbey, který si v 90. minutě našel místo v malém vápně a nadvakrát zužitkoval Le Féeův střílený centr.