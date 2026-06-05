Potvrzeno. Budějovice a Chrudim nemají licenci pro druhou ligu a padají níž

Dynamo České Budějovice a MFK Chrudim nezískaly licenci pro druhou ligu a v příští sezoně se tak představí o patro níž. Druhou nejvyšší soutěž si naopak zahrají Kladno a Česká Lípa a rovněž Jihlava, která původně sestoupila.
Dynamo a Chrudim neobdržely licenci spolu s dalšími druholigovými kluby Příbramí a Ústím nad Labem už v květnu v první fázi řízení. Proti rozhodnutí licenční komise se všechny čtyři kluby odvolaly, uspěly ale jen Příbram s Ústím.
České Budějovice řeší problémy se stadionem, aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova. Právě kvůli tomu nemělo obdržet potřebnou licenci pro druhou ligu.
V příští sezoně třetí ligy by mohla nastat paradoxní situace, kdy by soutěž hrála dvě mužstva z Českých Budějovic. V polovině května náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko) řekl, že by město rádo přihlásilo do třetí ligy tým, přičemž licenci by získalo od některého současného účastníka České fotbalové ligy (ČFL). Web isport.cz informoval, že nový klub je dohodnutý na licenci s Brozany. Kvůli možným změnám ve druhé lize ale hrozí, že by jejich aktuální třetí místo od konce ve skupině B ČFL mohlo znamenat sestup.
Možná je i varianta, že se majitelka Dynama Dorothy Nneka Edeová s městem dohodne a klub mu prodá. V takovém případě by Dynamo pokračovalo pod stávající značkou ve třetí lize.
České Budějovice i Chrudim zažívají velký pád. Zatímco Jihočeši teprve v sezoně 2024/25 opustili nejvyšší soutěž, východočeský tým o první ligu před rokem bojoval v baráži s Pardubicemi a těsně neuspěl. Chrudim včetně svého předsedy Tomáše Linharta a čtyř hráčů je vyšetřována v korupční kauze.
Kladno a Arsenal Česká Lípa se příští týden měly utkat v baráži o postup do druhé ligy. Vzájemný dvojzápas se ale vzhledem k nastalé situaci neuskuteční a z postupu o patro výš se radují oba kluby. Středočeský celek hrál druhou ligu naposledy v ročníku 2010/11, Česká Lípa se do ní vrací dokonce po 27 letech.
Devátou sezonu v řadě načne ve druhé nejvyšší soutěži i Jihlava, přestože se v jejím uplynulém ročníku spolu s poslední Spartou B nedokázala sportovní cestou zachránit. Pád Českých Budějovic a Chrudimi ale Vysočině pomohl druholigovou příslušnost udržet.