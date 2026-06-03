České Budějovice ani Chrudim údajně nezískaly licenci pro druhou ligu

České Budějovice a Chrudim údajně nedostaly licenci pro účast ve druhé lize. To by pro oba kluby znamenalo pád o patro níž, druhou nejvyšší soutěž by si naopak zahrály Kladno s Českou Lípou a také Jihlava, přestože původně sestoupila. Po úterním jednání licenčního tribunálu Fotbalové asociace ČR (FAČR) o tom informoval Kladenský deník.
Dynamo České Budějovice a Chrudim neobdržely licenci spolu s dalšími druholigovými kluby Příbramí a Ústím nad Labem už v květnu v první fázi řízení. Proti rozhodnutí licenční komise se odvolaly, Dynamo ani východočeský klub ale s protestem podle médií neuspěly.
„Dnes jsou vyhotovována a rozesílána rozhodnutí. Nejprve musí být informováni žadatelé, následně také Ligová fotbalová asociace, řídící komise pro Čechy a řídící komise pro Moravu a v pátek uveřejníme oficiální rozhodnutí,“ řekl tiskový mluvčí FAČR Milan Štěrba.
Dynamo řeší problémy se stadionem, aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova. Právě kvůli tomu nemělo obdržet potřebnou licenci pro druhou ligu.
V příští sezoně třetí ligy by mohla nastat paradoxní situace, kdy by soutěž hrála dvě mužstva z Českých Budějovic. V polovině května náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko) řekl, že by město rádo přihlásilo do třetí ligy tým, přičemž licenci by získalo od některého současného účastníka České fotbalové ligy (ČFL).
Web isport.cz informoval, že nový klub je dohodnutý na licenci s Brozany. Kvůli možným změnám ve druhé lize ale hrozí, že by jejich aktuální třetí místo od konce ve skupině B ČFL mohlo znamenat sestup.
Možná je i varianta, že se majitelka Dynama Dorothy Nneka Edeová s městem dohodne a klub mu prodá. V takovém případě by Dynamo pokračovalo pod stávající značkou ve třetí lize.
Pokud se informace médií potvrdí, spolu s Jihočechy by opustila druhou nejvyšší soutěž i Chrudim, která je vyšetřována v korupční kauze. Namísto nich by se o patro výš posunuly Kladno s Českou Lípou. Oba týmy vyhrály v ČFL své skupiny a příští týden se mají spolu utkat v baráži o postup do druhé ligy. Vzájemné dvojutkání se ale nejspíš za těchto okolností neodehraje.
Situace by vyhovovala i Jihlavě, která se v uplynulé druholigové sezoně spolu s poslední Spartou B nedokázala sportovní cestou zachránit. Nyní by se však Vysočiny druhá nejvyšší soutěž znovu týkala.