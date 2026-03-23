Postup na mistrovství světa je asi naše životní šance, má jasno Schick

Play-off o účast na mistrovství světa vnímá reprezentační útočník Patrik Schick jako životní šanci. O víkendu se na něj naladil dvěma brankami za Leverkusen v německé Bundeslize a je rád, že do Prahy dorazil zdravý. Ve čtvrtečním semifinále proti Irsku očekává úpornou bitvu.
Začátkem března vynechal kvůli svalovému zranění tři zápasy Leverkusenu, ale stihl se včas uzdravit. O víkendu pak dvěma góly hlavou přispěl k remíze 3:3 v Heidenheimu a před reprezentační přestávkou se v tabulce střelců Bundesligy posunul na devět branek.
„Jsem zdravý, což je pro mě vždy nejzásadnější. Dva týdny zpátky jsem měl lehčí zranění, ale věděl jsem, že bude krátké. Máme za sebou těžké zápasy, dvakrát s Arsenalem, s Bayernem. Teď se nám to s Heidenheimem nepodařilo, ale jsem rád aspoň za dvě branky a že jsem mohl přijet na nároďák,“ řekl nejlepší střelec Bayeru.
Přeorientování se na reprezentaci bere s nadhledem. „Pro mě je každý zápas důležitý, takový byl i víkendový. Ale je to nároďák a hrajeme o mistrovství světa, asi naše životní šance. Kdo ví, jestli ještě nějakou takovou budeme mít, hlavně já. Takže nejvyšší důležitost,“ pokračoval Schick, který je s bilancí 24 gólů v 50 mezistátních zápasech nejlepším kanonýrem v současném národním týmu.
„Každý cítí šanci. Všichni se o to budou rvát“
Český celek narazí ve čtvrtek v pražském Edenu na Irsko. V případě úspěchu si ve finále baráže rovněž doma na Letné zahraje 31. března proti lepšímu z dvojice Dánsko – Severní Makedonie. Nový trenér Miroslav Koubek předeslal, že utkání s Irskem bude válka. „Stoprocentně, první nebo i případně druhý zápas budou asi dost podobné. Každý cítí šanci, soupeři taky. Všichni se o to budou rvát,“ upozornil.
S novým koučem byl v kontaktu již dříve. „Mluvili jsme spolu, šlo hlavně o to, jaké jsou jeho představy, plány a vize. Řekl bych, že to bylo dost podobné jako s trenéry předtím. Všichni chtějí hráče co nejlépe připravit a dostat jim do hlav své představy.“
Reprezentace zatím neoznámila, kdo bude po Tomáši Součkovi novým kapitánem. Schick takové ambice nemá. „Už jsem říkal několikrát, že kapitán být nechci. Jsou na to vhodnější lidi. Nepotřebuju být lídr s páskou, chci být hlavně lídr na hřišti. To pro mě bylo vždy nejzásadnější a nemá to vliv na to, co budu týmu nabízet mimo hřiště,“ zdůraznil Schick. „Svůj pohled jsem trenérovi dal, ale říkat ho nebudu. Tipy na kapitána jsem mu nedával, měl je spíš on,“ dodal s úsměvem.
Tým má řadu zkušených hráčů, jejichž řady po návratu ještě rozšířil bývalý reprezentační kapitán Vladimír Darida. „Vždycky je dobré mít v týmu mix. Ne jen samé mladé, nebo naopak jen zkušené. Mít to namíchané je za mě nejlepší. Vláďu znám, hráli jsme tu spolu. Kvalitní hráč a skvělý kluk. Rozhodně nám pomůže. Myslím si, že mix je momentálně slušně poskládaný,“ řekl Schick.
Finále Bundesligy bude ještě zajímavé
Klubové starosti teď na čas odloží. Leverkusen je v Bundeslize šestý se čtyřbodovou ztrátou na příčky znamenající přímý postup do Ligy mistrů.
„Stále si to víkend co víkend komplikujeme. Liga mistrů je náš prvořadý reálný cíl. Pořád jsme také ve hře o Německý pohár. Jsme v semifinále a máme to slušně rozehrané, sezona stále ještě může být s trofejí. Pokud jde o ligu, konkurenti kolem nás naštěstí ztrácejí jako my, takže jsme pořád na dostřel. Ještě s nimi budeme hrát, takže jim můžeme ukrást body. Finále Bundesligy bude ještě zajímavé,“ dodal.