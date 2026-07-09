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Fotbal

Podezřelí v korupční kauze Všetečka a Zelinka jsou zpátky na listině rozhodčích


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK, FAČR

Hlavní rozhodčí Jan Všetečka a videorozhodčí Miroslav Zelinka mohou nadále působit v první fotbalové lize. Oba sudí, které na jaře vyšetřovala etická komise Fotbalové asociace České republiky (FAČR) kvůli podezření z korupce, jsou na nominační listině rozhodčích a delegátů profesionálních soutěží pro nový soutěžní ročník.

Všetečka se Zelinkou čelili po vypuknutí sázkařské a korupční kauzy v českém fotbale podezření, že na jaře 2024 za úplatu ovlivnili utkání Karviná – České Budějovice. Etická komise s nimi proto zahájila disciplinární řízení. V květnu pak řízení kvůli souběhu s trestním řízením přerušila a zároveň oběma zrušila dočasný zákaz činnosti. Jejich případem se nadále zabývá policie.

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Nominační listina rozhodčích a delegátů profesionálních soutěží

Z listiny vypadl bývalý sudí Jan Petřík, který se ke korupci přiznal. Jde o první nominaci nové komise rozhodčích, v jejímž čele stojí Carlos Clos Gómez. Španělský expert nahradil dlouholetého předsedu Libora Kovaříka.

Seznam hlavních rozhodčích doplnili nováčci Tomáš Ehrenberger, Lubomír Habermann, Tomáš Klíma, Tomáš Mankovecký a Roman Žurek. Zelinka figuruje mezi šesti specialisty VAR, ve výčtu asistentů jsou čtyři nová jména: David Beneš, Tomáš Koranda, Jakub Rosický a David Šimoník.

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