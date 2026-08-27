Podaří se Kováčovi s Plzní zázračný obrat proti Crvene zvezdě?

O malý zázrak se pokusí Plzeň v domácí odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti Crvene zvezdě Bělehrad. Pokud chce postoupit do hlavní fáze, potřebuje poprvé v klubové historii otočit pohárový dvojzápas, v němž na úvod prohrála venku o tři góly. Porážka 0:3 vedla k odvolání trenéra Martina Hyského a Viktorii poprvé povede jeho nástupce Radoslav Kováč. Utkání začne v 19:00 a s příchodem nového trenéra se dají očekávat změny v základní sestavě Viktorie.
„Je to obrovská výzva. Pár věcí jsme změnili, poupravili, ale hlavně jsme potřebovali zpětnou vazbu od hráčů. Nepřišli jsme, abychom hned všechno rychle měnili. To nejde, na to ani není čas. Potřebujeme, aby se hráči v tom, co chceme hrát, cítili dobře. Aby nám to pak na hřišti mohli vrátit,“ řekl Kováč.
Západočeši prohrou v Bělehradě podtrhli nepovedený vstup do ročníku, zvítězili v jediném z pěti soutěžních zápasů sezony a inkasovali 14 branek. V pohárech potřetí v historii prohráli úvodní duel venku o tři branky a v předchozích dvou případech se jim otočit dvojzápas nepovedlo. V roce 2014 s Lyonem i vloni s Glasgow Rangers sice doma v odvetě zvítězili shodně 2:1, ale na obrat to bylo málo.
„Stát se může cokoliv. Společně se to pokusíme otočit, ve fotbale je to jednoznačně možné,“ poznamenal Kováč, kterého čeká trenérská premiéra v pohárech. „Věřím, že přijde plný stadion, dáme do toho energii z celého klubu i z tribun a zkusíme to ještě zvládnout,“ dodal šestačtyřicetiletý bývalý reprezentant.
Plzeňští až ve 4. předkole vstoupili do pohárové kvalifikace. Převzali původní pozici vítěze MOL Cupu Karviné, kterou UEFA vyloučila ze svých soutěží za účast v domácí korupční kauze. Viktoria se vyhnula předchozím předkolům a zároveň získala jistotu pátého startu v hlavní fázi pohárů po sobě. V případě vyřazení s Crvenou zvezdou se představí v základní části Konferenční ligy.
Bělehradský tým přešel do kvalifikace Evropské ligy poté, co po postupu přes Larne ve 3. předkole Ligy mistrů překvapivě vypadl s Hapoelem Beer Ševa po porážkách 0:1 venku a 0:2 doma. Vedení klubu po odvetě odvolalo trenéra Dejana Stankoviče a angažovalo španělského kouče Alberta Rieru, jemuž premiéra v zápase s Plzní nadmíru vyšla.
„V odvetě začneme, jako by to bylo 0:0. Nevím, jak bychom se připravili na zápas s tím, že vedeme 3:0. Budeme se chovat, jako bychom žádný náskok neměli,“ poznamenal.
Kováč nad nabídkou z Plzně ani sekundu neváhal, čeká ho největší výzva kariéry
Kováč nad nabídkou vést fotbalisty Plzně ani sekundu neváhal. Novou štaci bere jako dosud největší výzvu v trenérské kariéře a na velký tlak v ambiciózním klubu je připravený. V červnu po dvou sezonách skončil v Liberci, vedení Slovanu ho chvíli před startem letní přípravy odvolalo. Nyní přebírá ještě ambicióznější klub.
„Jestli jsem byl překvapený? Spíš nás to (s kolegy asistenty) moc potěšilo, že se vůbec spojujeme s tak velkým klubem. Já beru Plzeň jednoznačně jako top tři v republice. Myslím, že je to dlouhodobě vybudovaný tým, za posledních šestnáct let získal šest titulů. To jasně deklaruje, že se s Plzní musí vždy počítat. Je to obrovská výzva pro nás všechny v realizáku, stoprocentně největší výzva v trenérské kariéře,“ řekl Kováč na tiskové konferenci před čtvrteční domácí odvetou.
„Já jsem s realizačním týmem neváhal ani vteřinu, je to velká výzva z velkého klubu. Nechci se moc bavit o tom, že to je pro nás obrovská šance, to je jasné. My hlavně budeme tvrdě pracovat, abychom tady změnili pár věcí, aby se nám to podařilo. Uvidíme, co ukáže čas. Jsme velmi a zdravě motivovaní. To si myslím, že je to nejdůležitější, abyste uspěli,“ uvedl Kováč.
Je mu jasné, že ve Viktorii, která před sezonou otevřeně vyhlásila boj o titul, bude pod velkým tlakem. „Já žiju pod tlakem celý život. Vím, že ten tlak tady jako ve velkém klubu je, vlastně ho i potřebujete. Není to jednoduché, to je jasné. Ale jak se říká, pod tlakem se nejvíc zlepšujete. Věřím, že jsme na to mentálně odolní a silní. Samozřejmě víme, že přijdou i těžší chvíle. Ale věřím, že jsme na to připraveni, že jsme už něco prožili. Věřím, že právě tady to zúročíme,“ prohlásil Kováč.
Těší se na spolupráci s klubovým šéfem Adolfem Šádkem. „Jsem přesvědčený o tom, že Áda z nás vybouchá maximum. V dobrém slova smyslu, abychom tady byli prostě co nejdéle. Stát se může ve fotbale cokoliv, vůbec nechci predikovat. Ale vím, že udělá pro úspěch úplné maximum, stejně jako uděláme my. Když se nám to spojí v ten správný bod, myslím, že to může být zajímavé,“ mínil Kováč.
Při premiéře na lavičce Viktorie se pokusí s mužstvem smazat tříbrankovou ztrátu z úvodního duelu v Bělehradě. Něco podobného se v úterý povedlo Linci, LASK po prohře venku rovněž 0:3 doma zvítězil nad Celticem Glasgow 5:1 po prodloužení.
„Samozřejmě jsem se díval. Na začátku ještě dostali gól, takže to bylo 0:4. Asi málokdo věřil, že se to vůbec může otočit. Poločas 1:1, pak ukázali fantastickou mentalitu. Samozřejmě těch aspektů, abyste to zvládli, je víc. Ale my tady tomu všichni věříme, že se to stát může. Jsme velmi odhodlaní a věříme, že nám pomůžou fanoušci,“ řekl Kováč.
„Určitě je potřeba dát brzy první gól. Zároveň musíme být trpěliví a ve správný moment jít nahoru. Potřebujete se tlačit do brány, mít dobrý počet hráčů ve vápně. Potřebujete mít kvalitu ve všech aspektech hry. Když se vám tohle sejde, tak se to určitě může stát,“ dodal Kováč.
Předpokládané sestavy:
Předpokládané sestavy:
Plzeň: Wiegele – Prebsl, Dweh, Doski – Memič, Červ, Hrošovský, Souaré – Vydra, Višinský – Adu.
Crvena zvezda: Matheus – Luckassen, Veljkovič, Strika – Krunič – Bukari, Cham, Elšnik, Kostov, Ivanič – Arnautovič.
Absence: Jemelka, Paluska (oba rekonvalescence + nejsou na soupisce) – Abu Fani (disc. trest), Bruno Duarte, Erakovič, Sol Jong-u (všichni zranění), Avdič (zranění + není na soupisce).