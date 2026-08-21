Hyský: Soustředím se jen na odvetu, pořád se to dá otočit. Svou pozici neřeším

Trenér Martin Hyský po vysoké porážce 0:3 v úvodním utkání 4. předkola Evropské ligy v Bělehradě s Crvenou zvezdou nechtěl řešit, zda je jeho pozice v ohrožení. Padesátiletý kouč Plzně myslí jen na to, jak co nejlépe připravit tým do domácí odvety v příštím týdnu, v níž se chce s mužstvem ještě pokusit dvojzápas otočit.
Plzeň vyhrála jediné z úvodních čtyř kol české ligy a nepovedený vstup do sezony potvrdila i hladkou porážkou v Bělehradě. Trenér Hyský se dostává pod stále větší tlak a může být v ohrožení. „To neřeším, na tohle vůbec nemyslím,“ řekl Hyský.
„Chystám se teď na to, abychom dobře zhodnotili zápas, který jsme odehráli. Naděje umírá poslední. I když výsledek není dobrý, je potřeba, abychom věřili. Pořád je to fotbal, stává se to. Ztráta 0:3 se pořád dá doma otočit,“ doplnil kouč, který vede Viktorii od loňského října po příchodu z Karviné.
Západočeši na slavném bělehradském stadionu Marakana potvrdili, že v úvodu sezony mají problémy s defenzivou. V prvních pěti soutěžních zápasech inkasovali 14 gólů.
„Bavíme se o tom od začátku sezony. Je to věc, která mě trápí a s kterou rozhodně spokojený nejsem. Je potřeba, aby hráči byli dozadu zodpovědnější, aby byli mnohem chytřejší, měli mnohem větší agresivitu. Chybí mi to u většiny hráčů a není to jenom v tomto zápase,“ podotkl Hyský.
„Tam se to potvrdilo. Ty inkasované góly jsou toho důkazem. Ten první je extrémně jednoduchá situace, my necháme domácí skrz střed hřiště jít do vedení 1:0. Je vidět, že v začátku sezony je tohle jeden z našich největších problémů. Byl bych hrozně rád, kdyby mužstvo zareagovalo tak, jak má. To znamená, aby bylo mnohem odolnější a lepší v tom defenzivním chování,“ doplnil trenér.
Nemyslí si, že by na tým po prvním inkasovaném gólu v 36. minutě dolehla bouřlivá kulisa na stadionu, kam dorazilo přes 31 tisíc diváků.
„Atmosféra tady byla vynikající od začátku, musím pochválit domácí fanoušky, kteří podporovali svůj tým. Ale myslím, že pro kluky, kteří byli na hřišti, to zase nebylo nic, co by neznali, čím by si neprošli. Není to o tom, že by podlehli atmosféře. Spíš je to o tom, že momentálně nemají sebedůvěru a nepodávají takové výkony, jaké sami od sebe očekávají,“ prohlásil Hyský.