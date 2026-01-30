Plzeňští fotbalisté neskrývali, že jsou rádi, že jim los pro úvodní kolo vyřazovací fáze Evropské ligy přisoudil Panathinaikos Atény. Západočeši se vyhnuli papírově náročnější variantě, kterou by byl souboj s Fenerbahce Istanbul. Za drobnou výhodu považují odvetu v domácím prostředí.
Plzeňští jsou rádi za Panathinaikos. Máme výhodu, hlásí
Viktoria jako jediná v soutěži prošla ligovou fází bez porážky. Ve společné tabulce 36 týmů obsadila 14. místo a pro úvodní kolo vyřazovacích bojů mohla dostat Panathinaikos, nebo Fenerbahce. S oběma soupeři se utkala již v ligové části a v obou případech remizovala bez branek.
„Už včera po zápase (v Basileji) jsme se s klukama bavili, co by pro nás bylo lepší. Myslím si, že asi ten Panathinaikos. Ne že by byl lehčí soupeř, ale myslím, že i vzhledem k tomu, že nehraje na svém stadionu,“ připomněl ofenzivní záložník Tomáš Ladra, že Panathinaikos v pohárech využívá azyl na Olympijském stadionu.
„Byly dvě možnosti, je to Panathinaikos, těšíme se na to. Přijímáme soupeře, je to pro nás velká výzva. Tím, že už máme se soupeřem nějakou zkušenost, budeme vědět, jak s tím pracovat,“ podotkl asistent trenéra Viktorie Marek Bakoš.
Jeho tým v prosinci v Aténách s Panathinaikosem remizoval bez branek, i když hrál od 32. minuty bez vyloučeného Václava Jemelky. „Určitě to bude jedna z výhod, že soupeře už známe. Na druhou stranu se ta výhoda vlastně i anuluje, protože oni nás taky budou znát. Určitě se na to dobře připravíme. Věřím, že to zvládneme a postoupíme,“ uvedl Ladra.
„Myslím, že z toho zápasu v prosinci se dá určitě vycházet. Nějaká zkušenost je, i když teď je už budeme mít i doma. Kluci budou mít nějakou zkušenost z toho trávníku, dovedou si načíst hráče, svého protivníka. Takže nějaká minulost tam je, ale my se díváme dopředu. Abychom dvojzápas, ne jen jeden zápas, zvládli,“ podotkl Bakoš.
Značnou výhodu může mít Viktoria v odvetě na domácí půdě. I proto je mírným favoritem na postup. „Malinká výhoda to určitě je, protože naši fanoušci dokážou vytvořit takovou atmosféru, aby soupeř měl malinko svázané nohy. A dokážou pomoct našim hráčům, abychom dokázali vytvořit takový výsledek, abychom postoupili. Ale to je ještě daleko. Nejprve hrajeme venku a chceme uhrát takový výsledek, abychom mohli atakovat postup,“ řekl Bakoš.
„Budeme hrát druhý zápas doma s našimi fanoušky, to je pro nás obrovská výhoda. Takže já jsem spokojený. Moc se na to těším. Doufám, že uhrajeme dobrý výsledek venku, tady doma s našimi fanoušky je porazíme a postoupíme,“ doplnil Ladra.