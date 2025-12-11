Plzeň hodlá v Athénách odčinit debakl se Slováckem

V tomhle ročníku Evropské ligy ještě neprohráli a postup do play-off mají blízko. A ještě blíž bude, když fotbalisté Plzně v Athénách proti Panathinaikosu v šestém kole ligové fáze přidají k devíti bodům další. Kdyby byly tři, tak by byl postup téměř jistý. Za sebou ale mají nečekaný debakl v lize na hřišti posledního Slovácka 0:3 a před sebou tým, který má tři výhry, dvě porážky a stejně bodů.
Ovšem historie Viktorii moc nenahrává. České týmy v šestnácti pohárových duelech v Řecku ještě nevyhrály. Plzeň vloni v říjnu v Evropské lize remizovala v Soluni s PAOK 2:2 poté, co neudržela dvoubrankový náskok.
„Čeká nás extrémně těžký soupeř na úrovni Ligy mistrů, bude to opravdu velký zápas. Obě mužstva si stojí v tabulce rovnocenně s body. Vnímáme i to, že oba týmy mohou udělat rozhodující krok k postupu do jarní části,“ řekl před odletem do Řecka plzeňský trenér Martin Hyský, který k týmu přišel v říjnu.
Motivace je jasná
Jeho svěřenci zvítězili v jediném z posledních šesti soutěžních zápasů a v české lize ztrácejí z pátého místa tabulky už 13 bodů na vedoucí Slavii.
„Odčinit nepovedený zápas na Slovácku je pro nás hodně velká motivace. Věřím, že mužstvo to chápe a ví, že výkon musí být diametrálně rozdílný,“ uvedl Hyský.
„Samozřejmě jsme se podívali na ten zápas, co jsme odehráli, ale už jsme to nechali za námi. Teď se připravujeme na to, ať to zvládneme v Evropě. Každý bod v Evropské lize je důležitý, asi bychom byli spokojeni i s bodem. Ale myslím, že můžeme a máme kvalitu na to vyhrát,“ podotkl pravý bek či záložník Amar Memič.
Slavný trenér a dobrá bilance
Také Panathinaikosu se v řecké lize nedaří a po remíze 2:2 v Larisse je až šestý. Doma v pohárech nicméně s českými soupeři ještě neprohrál, v sedmi zápasech uhrál pět vítězství. Tým od konce října vede slavný španělský kouč Rafael Benítez, který například s Liverpoolem ovládl Ligu mistrů.
„Je zajímavé mít takhle vyhlášeného trenéra proti sobě. Ale vnímám to spíš tak, že se soustředíme sami na sebe a na to, abychom podali výkon, který je potřeba,“ poznamenal Hyský.
Panathinaikos v pohárech nehraje domácí zápasy ve své aréně, ale na Olympijském stadionu. Na minulý zápas se Štýrským Hradcem přišlo 21 000 diváků, což není ani třetina kapacity.
„I tak čekáme bouřlivou atmosféru. Hrají na Olympijském stadionu, který je v rekonstrukci, a proto tam nemůže být úplně plná kapacita. Ale víme, jaké to řecké prostředí je. Myslím, že tohle pomůže každému fotbalistovi,“ řekl Hyský, který bude kvůli zranění postrádat obránce Milana Havla, naopak s mužstvem už odcestoval uzdravený záložník Jiří Panoš.
