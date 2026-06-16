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Perfektní až na výsledek, ohlížel se hrdina Novozélanďanů Just


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK

Ještě loni hrál jen druhou ligu v Rakousku, teď patří s dvěma góly k nejlepším střelcům MS. Novozélanďan Elijah Just, který nastupuje za skotský Motherwell, se po remíze s Íránem 2:2 stal středem pozornosti.

Skotský tisk hned připomněl, že Just je prvním hráčem Motherwellu, který kdy dal gól na mistrovství světa. Chris Sutton, někdejší hvězda Celticu a dnes expert BBC, mu složil poklonu v přímém přenosu. „Elijah je neskutečně inteligentní hráč. Má neuvěřitelně šikovné nohy a předvedl excelentní zakončení. Člověk se musí ptát, jak dlouho si ho Motherwell dokáže udržet,“ zamyslel se po utkání.

Šestadvacetiletý útočník zatím ve svém životopise nemůže nabídnout žádné velké úspěchy. Před pěti lety hrál na olympijském turnaji v Tokiu, kde Novozélanďané vypadli ve čtvrtfinále na penalty s týmem hostitelské země. V oceánské kvalifikaci pomohl k postupu čtyřmi góly.

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Elijah Just dvěma góly zajistil Novému Zélandu remízu s Íránem
Zdroj: ČT sport

Lásku k fotbalu zdědil po otci, který pochází z Německa, a k jeho fotbalovému zrání přispěla i čínská matka. Z městečka Palmestone North ho několikrát týdně vozila 150 kilometrů na tréninky do fotbalové akademie ve Wellingtonu. Sám říká, že další domov našel v Dánsku, kam v 19 letech odešel. V Helsingöru se ho ujala místní rodina a když se vrátil z reprezentačního srazu, čekalo ho překvapení. Zahradní domek pro něj přestavěli na samostatný byt.

V roce 2024 odešel na hostování do rakouského St. Pöltenu, ale už po roce se stěhoval do Skotska. Novým trenérem Motherwellu se stal Dán Jens Berthel Askou, který Justa znal ze společného působení v dánské lize. Klub za něj zaplatil pakatel, 300 tisíc eur, a nová posila se bohatě vyplatila.

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Sestřih utkání Írán – Nový Zéland
Zdroj: ČT sport

Just pomohl sedmi góly ke čtvrtému místu a do Konferenční ligy. Po zápase s Íránem ale není jisté, jestli ji Novozélanďan bude hrát. Podle skotských médií už kolem něj krouží zájemci z Celticu i Rangers. Jeho švédský agent Gustaf Grauers ale tlumí emoce a zdůraznil, že se Just teď soustředí hlavně na šampionát.

Bude muset ustát mediální tlak. Sotva někdy poskytl tolik rozhovorů. „O něčem takovém se mi ani nezdálo. Dát jeden gól na mistrovství světa bylo skvělé, ale dát dva, to je prostě neuvěřitelné,“ řekl po utkání, po němž měl přece jen trochu smíšené pocity.

„Byl to perfektní zápas, až na ten výsledek. Ale bod je pro začátek dobrý, i když nás čeká ještě spousta práce. Všichni jsme sledovali zápas Egypta s Belgií a víme, jak silné týmy to jsou,“ připomněl novozélandský hrdina.

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