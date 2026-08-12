Pařížané obhájili Superpohár. Atraktivní duel s Aston Villou rozhodl Doué

Další trofej do sbírky PSG. Fotbalisté Paris St. Germain zopakovali loňský triumf v Superpoháru. Vítěz Ligy mistrů porazil v Salcburku šampiona Evropské ligy Aston Villu 2:1. Kouč vítězů Luis Enrique sice před duelem prohlásil, že „nečeká oslnivý fotbal“, ale utkání nakonec nabídlo atraktivní podívanou. V 61. minutě rozhodl Desire Doué. Od svého příchodu do PSG v červnu 2023 získal Enrique už třináctou trofej.
Francouzského mistra poslal do vedení ve 20. minutě gruzínský útočník Chviča Kvaracchelija. Těsně před přestávkou vyrovnal sedmnáctiletý Brian Madjo a stal se tak nejmladším střelcem v historii těchto zápasů. Ale po hodině hry rozhodl Désiré Doué, že se pohár vrátí do Paříže.
Pro oba kluby to byl první soutěžní zápas, ale Aston Villa má za sebou už šest přípravných utkání, zatímco její soupeř hrál jen dvakrát a největší hvězdy z mistrovství světa začaly trénovat teprve v pondělí. I proto útočníci Dembélé a Barcola i španělský záložník Fabián Ruiz začali jen na lavičce. V útoku si tak premiéru mohl odbýt Akliouche, nová posila z Monaka.
V brance Aston Villy zaskočil místo Argentince Emiliana Martíneze pětatřicetiletý Nizozemec Bizot a doma zůstal i anglický útočník a nejlepší střelec týmu v minulé sezoně Watkins. Jeho místo na hrotu zaujal Madjo, který půl roku nehrál, protože FIFA neuznala jeho lednový přestup z Met, takže nemá na kontě ani jeden zápas v Premier League. První příležitost dostal také brazilský záložník Joao Gomes z Wolverhamptonu. Švýcar Manzambi ještě nedoléčil koleno, které si poranil na mistrovství světa.
Ve 20. minutě Bizot pohotově vyrazil Douého střelu, ale akce pokračovala a Kvaracchelija poslal míč nechytatelně pod břevno. Na druhé straně měl už v prvním poločase několikrát blízko k vyrovnání Madjo, ale jeho hlavičky míjely branku a střela z úhlu skončila na tyči. Urostlý útočník s kamerunskými kořeny se však ještě před odchodem do kabin dočkal a jeho šestý střelecký pokus po centru skotského kapitána McGinna už skončil v síti.
Do druhého poločasu už na trávník vyběhl majitel Zlatého míče Dembélé a po čtvrthodině připravil gól pro Douého, který únik za obranu zakončil střelou ke vzdálenější tyči. Střelec se v první chvíli ani neradoval, protože to vypadalo na ofsajd, ale videorozbor ukázal, že pravidla nebyla porušena. Šance měla i Aston Villa, ale ruský brankář Safonov se vytáhl při střelách McGinna i dalšího talentovaného nováčka, devatenáctiletého Hemmingse.
Trenér Luis Enrique si sáhl na Superpohár už v roce 2015 jako kouč Barcelony, když v rozhodujícím zápase jeho svěřenci zdolali Sevillu, na jejíž lavičce seděl jeho dnešní protivník Unai Emery. Loni se radoval znovu po výhře nad Tottenhamem v penaltovém rozstřelu.
PSG je čtvrtým týmem, který obhájil tuto trofej. Naposledy to dokázal v roce 2017 Real Madrid, který je se šesti triumfy nejúspěšnějším klubem v historii Superpoháru. Potvrdilo se, že vítěz Evropské ligy tento duel obvykle nevyhrává. V posledních 13 ročnících se radoval jen jednou, když v roce 2018 Atlético Madrid zdolalo v derby Real. Unai Emery ani na čtvrtý pokus tuto trofej nezískal.
Fotbalový Superpohár UEFA v Salcburku
Fotbalový Superpohár UEFA v Salcburku
Paris St. Germain – Aston Villa 2:1 (1:1)
Branky: 20. Kvaracchelija, 61. Doué – 45. Madjo. Rozhodčí: Artan (Som.) – Ahmed (Džib.), Yiembe (Keňa) – Di Bello (video, It.). ŽK: Torres, Gomes, McGinn (všichni Aston Villa). Diváci: 27 681.
Paris St. Germain: Safonov – Hakimí, Marquinhos, Pacho, Mendes (74. Hernández) – Neves (75. Ruiz), Vitinha, Zaire-Emery – Akliouche (46. Dembélé), Doué (87. Mayulu), Kvaracchelija (88. Beraldo). Trenér: Enrique.
Aston Villa: Bizot – Cash, Lindelöf, Torres (80. Mings), Maatsen – McGinn (72. Alysson), Gomes (80. Barkley), Kamara (72. Bogard), Hemmings – Buendía, Madjo (72. Abraham). Trenér: Emery.